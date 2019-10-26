Нема очей і носа: у Португалії жінка народила дитину без обличчя. Фото

У португальському місті Сетубал, що в 40 км від Лісабона, 7 жовтня жінка народила дитину фактично без очей і носа. Лікаря, який запевняв у відсутності ризиків, відсторонили від роботи.

Батьки новонародженого Родріґо, незважаючи на численні обстеження під час вагітності, не знали про можливі фізичні відхилення в розвитку дитини. Про це вони дізналися лише після пологів, передає служба BBC (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначається, місцеві чиновники проголосували за відсторонення акушера, доктора Карвальйо, який супроводжував вагітність, – за звинуваченнями в халатності.

На тлі цієї справи в центрі уваги опинилися й інші звинувачення на адресу лікаря, які надходили від різних батьків упродовж останніх десяти років.

Жінка народила дитину без обличчя dailymail.co.uk

Сам доктор Карвальйо поки що не коментував звинувачення на свою адресу – журналістам зв'язатися з ним не вдалося.

За словами молодої мами, вона зробила три УЗД, які провів лікар Карвальйо, але той запевняв, що жодних проблем немає.

Будучи на шостому місяці вагітності, жінка пройшла ще одне обстеження, але вже в іншій клініці. Там батьків попередили про ймовірність потенційних відхилень, але й тоді Кавальйо не сумнівався в тому, що плід цілком здоровий.

"Він пояснював, що іноді під час сканування деякі ділянки обличчя просто не видно [...], коли обличчя притиснуте до живота мами", – розповіла журналістам тітка малюка.

Жінка народила дитину без обличчя dailymail.co.uk

Після народження дитини батькам повідомили, що хлопчик проживе усього кілька годин. Утім, цього не сталося. Зараз немовля перебуває в клініці на стаціонарному лікуванні.

Батьки поскаржилися на Карвальйо в прокуратуру. Під час розслідування справи з’ясувалося, що в його практиці вже були подібні випадки: на акушера з 2013 року подали як мінімум шість скарг. Зокрема, португальські ЗМІ дізналися, що в 2011-му через недогляд Карвальйо народилася дитина з деформованим обличчям і ногами, а також серйозними ушкодженнями мозку. На лікаря подали позов до суду, але його відхилили. Зараз тій дитині вісім років, вона перенесла кілька операцій, але досі не може ні говорити, ні ходити самостійно.

Жінка народила дитину без обличчя dailymail.co.uk

Батьки не знали про можливі фізичні відхилення dailymail.co.uk

Жінка народила дитину без обличчя dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі жінка на 29 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину народила шістьох дітей, вагою 1 кілограм.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області немовля, якому було два тижні, померло після крапельниці, призначеної лікарем.

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