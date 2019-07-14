"Нехай лаються вдома": Богомолець розкрила деталі дематюкаціі в Україні

Законопроект "Про протидію лихослів'ю" (про "дематюкацію"), передбачає боротьбу з нецензурною лексикою за допомогою комп'ютерного моніторингу телеефірів.

Про це розповіла в ефірі ObozTV автор законопроекту, народний депутат України від БПП Ольга Богомолець. За її словами, головною проблемою зараз є складання і публікація переліку заборонених слів.

"Ми говоримо виключно про публічних осіб у публічному просторі... Цей закон не поширюється на пересічних українців, на їхнє побутове життя, роботу, виховання дітей – якщо люди хочуть матюкатися вдома – нехай матюкаються. Якщо хочуть, щоб вчителі в школі матюкалися, лікарі на прийомі – нехай матюкаються", – повідомила Богомолець.

"Закон цей не стосується художньої творчості, фільмів, не стосується літературної частини, де мають місце брутальні і сороміцькі пісні. Якщо громадяни України вирішать, що вони хочуть, щоб їхні діти вивчали Леся Подерв'янського в школі, переведуть його в класику української літератури, значить діти вивчатимуть", – пояснила вона.

За словами нардепа, в законопроекті прописано систему комп'ютерного моніторингу, яка буде стежити за публічними особами.

"Цим публічним особам, не будуть виривати язика – якщо ти це зробив, ти платиш штраф. Знову зробив – ще платиш штраф... Якщо у вас хтось матюкається в прямому ефірі, наприклад, прийшов до вас гість, він промовляє нецензурну лексику, ви не несете за це відповідальність, як ЗМІ. Він несе відповідальність. Ми ставимо лічильники, рахуємо, скільки разів людина використовувала нецензурну лексику, і поповнюємо бюджет українського культурного фонду, розвиваємо українське фільмовиробництво, мову", – розповіла політик.

"Якщо це непублічна особа в публічному просторі, цей закон на неї не поширюється. Публічна в непублічному – також не поширюється. Публічна особа у себе вдома, в ліфті і на базарі може робити все, що вважає за потрібне, що рівень її культури дозволяє", – заявила депутат.

За словами Богомолець, головне для неї зараз – вирішити, "яким чином опублікувати цей перелік слів, які не можна говорити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

законопроект про дематюкацію авторства нардепа Ольги Богомолець передбачає штрафи, адміністративний арешт і виправні роботи для любителів нецензурної лексики.

так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.

раніше українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой пояснила різницю між російськими матюками і лайкою в Україні.

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