Недійсне посвідчення, незаконне проникнення та викрадені документи: адвокат повідомив деталі силового захоплення Музею Гончара

Адвокат п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань розповів подробиці силового захоплення співробітниками ДБР Музею Гончара у Києві.

Як повідомляє пресслужба "ЄС", юрист повідомив про ймовірне викрадення документів та недійсне посвідчення нібито слідчого.

"Під важливим приводом, що вони рятують якесь майно вдерлися, переписали картини, по-моєму забрали виставлені документи, які підтверджують законне придбання і ввезення картин. Після цього втекли", – зазначив Головань.

Головань розповів подробиці силового захоплення Музею Гончара

"Спочатку думали допустити мене, але оскільки я з’ясував, чому цей пан, який називався слідчим, так не хотів показувати своє посвідчення, - воно у нього недійсне, у нього посвідчення ще старе, де написано інший підрозділ, не той, в якому він реально працює. Тобто фактично недійсне посвідчення. Саме тому він не хотів його пред’являти. Коли це з’ясувалося, він його сховав, в нього була невелика істерика, і тому вони зараз так швидко втекли, вони сказали, що картини залишають на зберігання музею. Це такий собі напад правопорушників", – додав адвокат.

При цьому юрист зауважив, що ухвали суду для проведення обшуку силовики не мали, незаконно вдершись на територію закладу під приводом "порятунку майна".

"Під час обшуку було мінімум 7 осіб, я не думаю, що всі були внесені до протоколу, в цьому ми будемо розбиратися з ними. Багато людей були із закритими обличчями, це були не такі маски медичні, не проти вірусу, а проти журналістів", – зазначив Головань.

Також адвокат повідомив, що має намір оскаржувати дії силовиків у суді та подавати заяву про злочин, оскільки "тепер ніхто не може бути спокійний".

"Картини вони залишили, але у них є свої види, судячи з усього, на картини. Чим далі, тим більш нахабні порушення закону. Можна сказати, що право на конституційну недоторканність житла, власності тепер у відносинах з ДБР не існує", – обурився юрист, повідомивши, що заяву подаватиме також і директор Музею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська Солідарність" опублікувала офіційну заяву, звинувативши ДБР у збройному нападі на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара".

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