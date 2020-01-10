Небойові втрати на Донбасі перевищують бойові: Матіос озвучив шокуючі цифри

Небойові втрати всіх силових структур на Донбасі за останні 5 років перевищують бойові.

Як розповів колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, у 2014-2019 роках загиблі та померлі від хвороб становлять 3379 осіб, що перевищує бойові втрати під час війни на фронті, які офіційно визначені як 3031 особа, передає Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, з небойових причин поранено і травмовано 10 718 силовиків, з бойових причин – 11 694.

Анатолій Матіос назвав кількість бойових та небойових втрат на Донбасі

"Не буду деталізувати, але армія та силові структури – частина нашого суспільства з усіма його проблемами. У розрізі недбальства, безпечності, поганої керованості тощо", – зазначив він.

На переконання Матіоса, рішення генерального прокурора Віталія Яреми у 2014 році створити військову прокуратуру було правильним. Інакше керованість державою було б утрачено, процвітала б анархія зі зброєю в руках, а кількість злочинів та загиблих за відсутності контролю була б набагато більшою.

"Така узагальнена статистика втрат ніким не була передбачена. Її за результатами даних ЄРДР складала тепер уже ліквідована військова прокуратура. У нас, у державі, яка воює, повністю зруйнована і не діє система військової юстиції. Ситуація взагалі не відповідає не тільки стандартам армій країн НАТО, а навіть конструкції північного противника", – наголосив Матіос.

На його переконання, для того, щоби зменшити небойові втрати,треба негайно створювати систему військової юстиції.

"Армія виконує накази та статути, якщо є командування, військова прокуратура, військова поліція зі слідством та військові суди за прикладом Ізраїлю", – вважає Матіос.

За його словами, такі інституції захищені особливим статусом і гарантіями, реагують швидко, розуміють специфіку, і їх жодні озброєні люди та війна не залякають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора.

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