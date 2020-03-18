Останні новини з фронту боротьби з коронавірусом.

Сьогодні разом з головою Національної поліції Ігорем Клименком та першим заступником Міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком провели загальноукраїнський селектор, ціль якого була – згуртувати сили поліції та відновленої санітарно-епідеміологічної служби в справі боротьби з особливо небезпечною інфекцією.

Під час наради була погоджена процедура взаємодії між санітарними лікарями на начальниками обласних управлінь поліції з виявленя, та супроводу всіх випадків захворювання та підозр на захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Санітарна служба буде офіційно повідомляти поліцію про кожен випадок інфікування, про припис та метод ізоляції інфікованого (госпіталізація чи самоізоляція) для того щоб поліція могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину такими особами.

Нагадаю, що згідно ст. 43-3 КУАПП за порушення карантину – вихід з-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно з Законом про захист населення від інфекційних хвороб.

Крім того, ми поінформували особовий склад поліції та санітарної служби про домовленість з операторами мереж стільникового зв’язку про повідомлення всіх осіб, які приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику – (всіх країн ЄС, Китаю, Ірану) про те, що їм потрібно невідкладно, при перших симптомах недуги схожої на ОРВІ самоізолюватися та за телефоном гарячої лінії МОЗ повідомляти про ризик захворювання.

У такому випадку ми зможемо знизити ризик захворювання і зберегти життя та здоров’я мільйонам українців.

Небезпека поруч, і її не можна недооцінювати!

Так, тільки сьогодні були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей у Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота з виявленя зв’язків С. Шахова продовжується.

Поки що ситуація в Україні лишається контрольованою порівняно з жахливим рівнем поширення та смертності від Covid-19 у Китаї та країнах ЄС.

Тримаємось і будьте здорові!

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