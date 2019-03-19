Небезпечніше, ніж війни: ООН назвала нову загрозу для людства

ООН і ЮНЕСКО представили доповідь про світовий розвиток і стан водних ресурсів, в якому йдеться, що людству недостатньо води.

Зокрема, стічні води вбивають більше людей, ніж війни. У всьому світі три людини з десяти (2,1 млрд осіб) як і раніше не мають доступу до системи водопостачання безпечною питною водою, а шість людей з десяти (4,5 млрд осіб) не можуть скористатися безпечними санітарними послугами, пише Le Figaro.

"Починаючи з 1980-х років, щорічне споживання води в світі збільшується на 1%. До 2050 року очікується, що світовий попит продовжить своє зростання з 20% до 30%", - йдеться в статті.

Головний редактор доповіді для Координації діяльності ООН по воді і санітарії Річард Коннор зазначив, що на планеті достатньо води для задоволення потреб 9 млрд людей. "Але води виявиться недостатньо, якщо ці 9 млрд людей будуть з'їдати по два стейки на день і приймати душ по чотири рази на добу", - пояснив він.

greenpeace

Більше 2 млрд людей живуть в країнах, де споживання води перевищує наявні ресурси. У доповіді наголошується, що 4 млрд людей, або дві третини населення світу, стикаються з серйозним дефіцитом води один раз на рік.

"Більшість багатих країн пережили революцію в галузі охорони здоров'я в XIX столітті, - пояснив учений Бернар Баррака. - Щоб запобігти поширенню захворювань, пов'язаних з водою, в міських районах, вони розробили водопровідну мережу для всіх. Однак в бідних країнах багаті відокремлені і мають легкий доступ до медицини. Їм немає необхідності встановлювати цей санітарний кордон. Таким чином, ситуація лише погіршується".

"Більше 80% муніципальних і промислових стічних вод скидається в навколишнє середовище без належного очищення, а в багатьох країнах, що розвиваються, як і раніше широко поширені захворювання, пов'язані з водою. У 2018 році від дизентерії або холери померло близько 780 тис. людей, що в десять разів більше, ніж число жертв війни за той же рік.

Згідно з доповіддю Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, в майбутні роки нестабільність клімату стане більш частим явищем. Сухі ділянки матимуть тенденцію ставати більш сухими, а заболочені ділянки більш вологими. Уже зараз не менше 90% стихійних лих пов'язані з водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди повинні змінити методи виробництва їжі і раціон харчування, щоб уникнути катастрофічних наслідків для Землі і передчасну смерть мільйонів людей.

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