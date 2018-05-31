"Не знімайте! Я викличу адвоката!" З'явилося відео із Зайцевою в перші хвилини після ДТП у Харкові

У мережі опублікували відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце ДТП у Харкові, в якому загинуло шестеро осіб у жовтні 2017 року.

Ролик був продемонстрований 30 травня під час засідання Київського райсуду у Харкові і опублікований на YouTube каналі "Новини Харкова".

Судячи з кадрів, патрульний просить підозрювану в ДТП Олену Зайцеву надати водійське посвідчення, але при собі у дівчини його немає.

"Не знімайте! Можете не знімати - я викличу адвоката зараз", - кричала дівчина.

На відео видно, як вона постійно плаче.

Разом з нею на місці трагічного ДТП була її подруга, яка сиділа з нею в машині і невідомий хлопець, який втішав дівчат.

Пізніше дівчата звернулися до поліцейського з проханням сісти в патрульну машину, оскільки Lexus Зайцевої був розбитий після аварії.

"Будь ласка, можна сісти в машину до вас, щоб нас не знімали", - заявила Зайцева.

Патрульний повторив вимогу надати документи, після цього дівчина і її друзі дзвонили комусь, щоб їх привезли.

Зазначимо, що в попередньому суді адвокат Зайцевої говорила, що сумка з документами загубилася при ударі, тому їх не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова відбулося зіткнення "Лексуса" під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля "Фольксваген Таурег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування справи.