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1 квітня • оновлено в 11:03
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Не всі помирають від коронавірусу: в МОЗ пояснили, як рахують летальні випадки

18.9т
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Не усі смерті хворих на коронавірус українців спричинені саме цієї інфекцією. У статистику потрапляють пацієнти, в яких був діагностований COVID-19. Втім, особливо висока смертність спостерігається серед групи інфікованих, які хворіють на цукровий діабет.

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Про це під час брифінгу 1 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Смертність від коронавірусу

Смертність від коронавірусу

RFI

"Якщо говорити про летальні випадки, слід наголосити, що сьогодні у статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, де ми діагностували коронавірус. Це не означає, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку", – зазначив він.

"Проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть настає через інші причини. Але звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих із цукровим діабетом", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 669 випадків коронавірусу в Україні. З них 17 – летальні, 10 осіб одужали. 120 випадків інфікування зафіксували тільки за останню добу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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