Не всі помирають від коронавірусу: в МОЗ пояснили, як рахують летальні випадки

Не усі смерті хворих на коронавірус українців спричинені саме цієї інфекцією. У статистику потрапляють пацієнти, в яких був діагностований COVID-19. Втім, особливо висока смертність спостерігається серед групи інфікованих, які хворіють на цукровий діабет.

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Про це під час брифінгу 1 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Смертність від коронавірусу RFI

"Якщо говорити про летальні випадки, слід наголосити, що сьогодні у статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, де ми діагностували коронавірус. Це не означає, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку", – зазначив він.

"Проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть настає через інші причини. Але звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих із цукровим діабетом", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 669 випадків коронавірусу в Україні. З них 17 – летальні, 10 осіб одужали. 120 випадків інфікування зафіксували тільки за останню добу.

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