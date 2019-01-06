''Не визнає помісна церква'': в УПЦ МП зробили скандальну заяву через Томос

Українська православна церква Московського патріархату, яка згідно із законом зобов'язана вказати в назві приналежність до РПЦ, не збирається проводити богослужіння з Православною церквою України.
Таку заяву зробив 6 січня голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) після отримання Україною Томосу про автокефалію, передає ТАСС.
"Богослужіння з новою церквою ми не проводитимемо. Якщо б ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж "розкольниками", як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква", – поскаржився він.
Климент в черговий раз обізвав новостворену Православну церкву України "неканонічною релігійною організацією".
Климент (Вечеря)
скріншот
"Тобто як православна церква ця релігійна організація не є такою, тому послужити з її релігійними діячами ми не можемо", – додав Климент.
Як повідомляв OBOZREVATE:
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкви України.
У мережі опублікували переклад тексту Томосу.
В УПЦ МП звинуватили Константинополь в порушенні канонічних церковних правил при підписанні документа.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епифанию.
Відео по темі отримання Томосу
Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".