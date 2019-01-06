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''Не визнає помісна церква'': в УПЦ МП зробили скандальну заяву через Томос

1.3тЧитати матеріал російською

Українська православна церква Московського патріархату, яка згідно із законом зобов'язана вказати в назві приналежність до РПЦ, не збирається проводити богослужіння з Православною церквою України.

Таку заяву зробив 6 січня голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) після отримання Україною Томосу про автокефалію, передає ТАСС.

"Богослужіння з новою церквою ми не проводитимемо. Якщо б ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж "розкольниками", як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква", – поскаржився він.

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Климент в черговий раз обізвав новостворену Православну церкву України "неканонічною релігійною організацією".

Климент (Вечеря)

Климент (Вечеря)

скріншот

"Тобто як православна церква ця релігійна організація не є такою, тому послужити з її релігійними діячами ми не можемо", – додав Климент.

Як повідомляв OBOZREVATE:

Відео по темі отримання Томосу

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Климент (Вечеря)
Місце
Україна
Теги
ТомосУПЦ МП
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Хто є Головою Церкви планета Земля (включаючи і православну церкву)? Чи не Христос? Ще раз повторюю: Господь розсудить і станеться це зовсім скоро.
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CARGO 100
CARGO 100
УПЦ молиться вместе с ПЦУ - это как нормальному человеку сидеть за одним столом с пиdoraсом ...
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Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Для продажних московських попів завжди є вихід - чемодан вокзал расія! Там місця вистачить для всіх "кананічєскіх"
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