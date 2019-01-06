''Не визнає помісна церква'': в УПЦ МП зробили скандальну заяву через Томос

Українська православна церква Московського патріархату, яка згідно із законом зобов'язана вказати в назві приналежність до РПЦ, не збирається проводити богослужіння з Православною церквою України.

Таку заяву зробив 6 січня голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) після отримання Україною Томосу про автокефалію, передає ТАСС.

"Богослужіння з новою церквою ми не проводитимемо. Якщо б ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж "розкольниками", як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква", – поскаржився він.

Климент в черговий раз обізвав новостворену Православну церкву України "неканонічною релігійною організацією".

Климент (Вечеря) скріншот

"Тобто як православна церква ця релігійна організація не є такою, тому послужити з її релігійними діячами ми не можемо", – додав Климент.

Як повідомляв OBOZREVATE:

Відео по темі отримання Томосу