Не вище +26: з'явився несподіваний прогноз погоди на серпень в Україні

Серпень у 2019 році в Україні буде не таким спекотним, як липень. Аномальні температури до +35 чекають українців тільки у першій половині цього місяця.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф". За його розрахунками, після 10 серпня стовпчики термометрів стануть показувати більш комфортні температури.

"Бувають роки, коли серпень стає більш спекотним, ніж липень, але в цьому році буде навпаки. Після 10 серпня температура різко впаде, і денні показники будуть триматися на рівні 24-26 градусів тепла до кінця місяця", – запевнив він.

Погода в серпні Ілюстрація

Дощів у серпні буде не так багато, як у липні. "Опади очікуються 2-3, а також 8 серпня. Але це знову короткочасні дощі з півдня", – резюмував Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами, липень 2019 року буде не тільки спекотним, але ще і дощовим. Опади різної інтенсивності очікуються на території всієї країни.

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