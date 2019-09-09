"Не вірить навіть Facebook!" Сенцов пояснив фейки з його сторінками в соцмережах

Режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну після обміну полоненими з РФ, розповів, що веде тільки одну сторінку в соціальній мережі.

У Facebook він опублікував фотографію з телефоном у руках, вказавши на її справжність.

"Це моя єдина сторінка в інтернеті. У Twitter фейковий аккаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація Facebook, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку. Але що поробиш — не всі публічні особи ведуть публічне життя. Сподіваюся, після цього фото сумніви будуть усунені. Всім добра!" — підписав Сенцов знімок.

Олег Сенцов Facebook Сенцова

Олег Сенцов Павло Чиков

Як писав OBOZREVATEL, Сенцов раніше повідомив, що почав вести сторінку у Facebook. "Сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей, із якими знайомий особисто", — зазначив він.

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