"Не вийняв презерватив із рота": Соколова зганьбила Соловйова через нападки на Україну

Українська журналістка Яніна Соколова публічно принизила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітанні ЗСя "Слава Україні!".

Рупор путінського режиму порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів і нарвався на жорстку відповідь телеведучої в ефірі її шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир Соловйов забув вийняти презерватив з рота і почав розповідати про розгул нацизму в Україні. Ну, що, давайте відмиватися, а то якось неприємно на душі. Нацизм перемогли, а Росія продовжує користуватися прапором поплічників фашизму. Так-так, біло-синьо-червоний триколор – це прапор власовців. "Георгіївська" стрічка, до речі, теж їх символ. Як від цього відмиватися будете, любителі до*батися до словосполучень?" – звернулася українка до Соловйова, нагадавши, що сучасні символи Росії придумали її зрадники і посіпаки німецьких окупантів.

Телеведуча зазначила, що українці не кричать на кожному кутку, що у росіян в якості державного прапора дійсно використовується його фашистська варіація. Адже вони розуміють, що для сучасного покоління росіян він став символом і гордістю.

"Ми ставимося до цього з повагою. Ну, як з повагою – повага закінчується на кордоні з окупованими територіями Донбасу і у Криму. А так – хоч свастику собі на лоба приклейте і танцюйте цей свій краков'як або що у вас там ще? І не прискіпуйтеся до історії, а то ви про себе багато-багато неприємного дізнаєтеся!" – нагадала вона кремлівським пропагандистам.

Соколова і Соловйов

Завершуючи тонкий стьоб над Соловйовим, Соколова провела йому короткий лікнеп про походження українського патріотичного вітання та етимологію радянських символів, які досі так люблять шанувати в країні-агресорі.

"Спеціально для вас, Володимире Рудольфовичу: Слава Україні! Це вітання з'явилося на початку ХХ століття і набуло поширення під час громадянської війни 1918-1921 років. У тій війні були тільки один фашисти – з червоними зірками на шапках. До речі, червона зірка – це символ сатани, мої православні антифашисти", – затролила журналістка путінського посіпаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соколова затролила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова за безглузду фразу про те, що центр України нібито знаходиться в Мавзолеї Леніна. Вона зазначила, що в такому випадку рупор путінського режиму повинен покинути територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

Також вона публічно послала його за поширення фейків про історію України. Стьоб рупору Кремля журналістка влаштувала в замальовці за мотивами серіалу "Гра престолів".

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