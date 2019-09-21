Головна Новини
21 вересня • оновлено в 05:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Не вийняв презерватив із рота": Соколова зганьбила Соловйова через нападки на Україну

Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова публічно принизила топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітанні ЗСя "Слава Україні!".

Рупор путінського режиму порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів і нарвався на жорстку відповідь телеведучої в ефірі її шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир Соловйов забув вийняти презерватив з рота і почав розповідати про розгул нацизму в Україні. Ну, що, давайте відмиватися, а то якось неприємно на душі. Нацизм перемогли, а Росія продовжує користуватися прапором поплічників фашизму. Так-так, біло-синьо-червоний триколор – це прапор власовців. "Георгіївська" стрічка, до речі, теж їх символ. Як від цього відмиватися будете, любителі до*батися до словосполучень?" – звернулася українка до Соловйова, нагадавши, що сучасні символи Росії придумали її зрадники і посіпаки німецьких окупантів.

Новини
"Провели вам цивілізацію в будку!" Соколова яскраво вгамувала Жириновського через Україну

Телеведуча зазначила, що українці не кричать на кожному кутку, що у росіян в якості державного прапора дійсно використовується його фашистська варіація. Адже вони розуміють, що для сучасного покоління росіян він став символом і гордістю.

"Ми ставимося до цього з повагою. Ну, як з повагою – повага закінчується на кордоні з окупованими територіями Донбасу і у Криму. А так – хоч свастику собі на лоба приклейте і танцюйте цей свій краков'як або що у вас там ще? І не прискіпуйтеся до історії, а то ви про себе багато-багато неприємного дізнаєтеся!" – нагадала вона кремлівським пропагандистам.

Соколова і Соловйов

Соколова і Соловйов

Завершуючи тонкий стьоб над Соловйовим, Соколова провела йому короткий лікнеп про походження українського патріотичного вітання та етимологію радянських символів, які досі так люблять шанувати в країні-агресорі.

"Спеціально для вас, Володимире Рудольфовичу: Слава Україні! Це вітання з'явилося на початку ХХ століття і набуло поширення під час громадянської війни 1918-1921 років. У тій війні були тільки один фашисти – з червоними зірками на шапках. До речі, червона зірка – це символ сатани, мої православні антифашисти", – затролила журналістка путінського посіпаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Соловйов
Місце
Україна
Тег
Слава Україні!
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
СУГС!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Недалекая и необразованная особь, впрочем как и те для кого она пишет. Убийцу Петлюры Парижский суд оправдал полностью из за зверств творимых петлюровцами. И это был не Московский суд.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Сироткин Андрюха, это ты о себе?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel