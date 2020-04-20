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20 квітня • оновлено в 16:43
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Не тільки сухий кашель: медик озвучив новий симптом коронавірусу

9.3т
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Симптомом захворювання на коронавірус COVID-19 може бути не тільки сухий кашель, але й кашель з мокротою.

Він спостерігається у 36% хворих. Про це в ефірі ObozTV розповів реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

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Він назвав найбільш поширені симптоми коронавірусу. "У 97% – температура. У 76% людей – слабкість і біль у м'язах. У 67% – сухий кашель, у 36% – кашель з мокротою".

У цьому контексті медик назвав шарлатанством спосіб перевірки зараження коронавірусом за допомогою затримки дихання на 10 секунд. "Мовляв, якщо дихання затримати можеш, то в тебе його немає, а якщо не можеш, то він у тебе є. Це можуть розповідати лише шарлатани", – заявив лікар.

Симптомом захворювання на коронавірус може бути не тільки сухий кашель, але й кашель з мокротою

Симптомом захворювання на коронавірус може бути не тільки сухий кашель, але й кашель з мокротою

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бриль назвав найефективніший засіб в разі легкої форми коронавірусу. Він підкреслив, що корінь імбиру не має до цього жодного стосунку.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки Ексклюзив
Місце
Україна
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