Не тільки сухий кашель: медик озвучив новий симптом коронавірусу

Симптомом захворювання на коронавірус COVID-19 може бути не тільки сухий кашель, але й кашель з мокротою.
Він спостерігається у 36% хворих. Про це в ефірі ObozTV розповів реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.
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Він назвав найбільш поширені симптоми коронавірусу. "У 97% – температура. У 76% людей – слабкість і біль у м'язах. У 67% – сухий кашель, у 36% – кашель з мокротою".
У цьому контексті медик назвав шарлатанством спосіб перевірки зараження коронавірусом за допомогою затримки дихання на 10 секунд. "Мовляв, якщо дихання затримати можеш, то в тебе його немає, а якщо не можеш, то він у тебе є. Це можуть розповідати лише шарлатани", – заявив лікар.
Симптомом захворювання на коронавірус може бути не тільки сухий кашель, але й кашель з мокротою
Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бриль назвав найефективніший засіб в разі легкої форми коронавірусу. Він підкреслив, що корінь імбиру не має до цього жодного стосунку.
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