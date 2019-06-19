"Не сприйняв реальність": в ПЦУ різко висловилися про "вікові зміни" Філарета

У ПЦУ виступили з думкою, що патріарх Філарет виступає за збереження УПЦ КП через "незворотні вікові зміни".
Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "НВ".
"Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", – заявив він.
За словами архієпископа, Філарет незадоволений тим, що не розглядався як кандидат на главу ПЦУ, однак така умова ставилася Константинополем. Він заявив, що спочатку Філарет погоджувався на це, але потім передумав.
"Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур", – додав Зоря.
Патріарх Філарет
Деловая столица
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор. Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томос до його отримання, тому не приймає його.
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