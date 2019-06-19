"Не сприйняв реальність": в ПЦУ різко висловилися про "вікові зміни" Філарета

У ПЦУ виступили з думкою, що патріарх Філарет виступає за збереження УПЦ КП через "незворотні вікові зміни".

Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "НВ".

"Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", – заявив він.

За словами архієпископа, Філарет незадоволений тим, що не розглядався як кандидат на главу ПЦУ, однак така умова ставилася Константинополем. Він заявив, що спочатку Філарет погоджувався на це, але потім передумав.

"Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур", – додав Зоря.

Патріарх Філарет Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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