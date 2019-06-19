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"Не сприйняв реальність": в ПЦУ різко висловилися про "вікові зміни" Філарета

8.2тЧитати матеріал російською

У ПЦУ виступили з думкою, що патріарх Філарет виступає за збереження УПЦ КП через "незворотні вікові зміни".

Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "НВ".

"Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", – заявив він.

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За словами архієпископа, Філарет незадоволений тим, що не розглядався як кандидат на главу ПЦУ, однак така умова ставилася Константинополем. Він заявив, що спочатку Філарет погоджувався на це, але потім передумав.

"Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур", – додав Зоря.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Євстратій (Зоря)Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опустили старца мазепенцы,вчера еще хероем был,прям как Надю Савченко,майора ФСБ.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Сохар Лидия, А че мне его обсуждать??Он Патриарх Всея Руси,всеми признанный и уважаемый,в отличии от ваших раскольников всех мастей,вы умудряетесь в расколе.еще один раскол состряпать,это просто интересно с клинической точки зрения,и я никого не обсуждаю,просто констатирую факт,как Денисенко делают врагом украины,у вас это хорошо получается,быстро.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Бабаев Бабай, Своего Кирюшу обсуждай.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А эти необратимые возрастные изменения наступили до того как Евстратий Зоря и Филарет сдали украинских провославных в турецкое рабство, или после?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Петренко Амадеус, яке ж ти недолуге т нерозвинуте, де ти лізиш, най би те качка копнула.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Возрастные изменения? Да этот дедуля по живости ума самого Епифания легко за пояс заткнёт. Цитата из сегодняшнего выступления Филарета на Украинском радио: "Хорошо, Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году. Снял. А до 2018 года я был под анафемой или нет? Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы (ПЦУ) недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом – он даже не священник. Если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат – недействителен". И в чём он неправ? По-моему, железная логика. :)
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Ш. Олег, Железная логика дать заднюю?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ш. Олег, иди лучше изобретай религию для своих родственников-берёзовых обезьян, а то РПЦ всё завалила- в Екатеринбурге сквер аннексировать под богадельню не удалось ( Крым№2 не прошел, попы на космодроме- явные саботажники- ракеты не летают, педофильные скандалы там и тут) куда ж лишнюю хромосому вставлять будете? Как бы она вам боком не вылезла. Ариведерчи!
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