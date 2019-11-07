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7 листопада • оновлено в 21:40
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Не шаурма, а пиріжечок: замовлення Зеленського потрапило на відео

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю за кермом автомобіля Tesla заїхав підкріпитися в McDonald's і купив кави з "пиріжечком"

Відео з відповідями президента на найгарячіші питання з'явилося на його сторінках у соцмережах у четвер, 7 листопада (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він зізнався, що майже щоранку після пробіжок п'є каву і зазначив, що у нього є кілька "своїх" точок.

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Зеленський заїхав у McDonald's і купив пиріжечок

Зеленський заїхав у McDonald's і купив пиріжечок

Скріншот з відео

Президент під'їхав на МакДрайв і замовив еспресо. "Чи бажаєте додати до замовлення пиріжечок?" – запитав у нього менеджер. "Пиріжечок?" – радісно відреагував Зеленський, погодившись на частування.

Президент на автомобілі проїхав далі і його впізнали як клієнти закладу, так і співробітники.

Зеленський заїхав у McDonald's

Зеленський заїхав у McDonald's

Скріншот з відео

Зеленський заїхав у McDonald's

Зеленський заїхав у McDonald's

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав селфі з шаурмою, викликавши бурхливі обговорення серед українців.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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