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16 вересня • оновлено в 08:17
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Не розуміла, що відбувається: з'явилися подробиці про 12-річну породіллю з Закарпаття

2.3т Читати матеріал російською

12-річна дівчинка ромської національності, яка народила дитину в Рівному, не знає ні української, ні російської мови.

Про це повідомила головний лікар перинатального центру Вікторія Єнікеєва в ефірі UA: Рівне. Вона додала, що це ускладнило спілкування докторів з юною породіллею.

"Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла з того, що з нею відбувається", – зазначила Єнікеєва.

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Як з'ясувалося, родина дівчинки живе на звалищі досить давно, хоча за документами зареєстрована в Новому Селі Виноградівського району Закарпатської області. "Швидку" для породіллі викликали охоронці звалища. Дівчинці самій виповнилося 12 років лише в травні поточного року.

Поліція Рівне почала розслідування за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла 16 років (ч.1 статті 155 Кримінального кодексу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитина у дівчинки зі звалища народилася доношеною, проте з пороком розвитку.

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Місце
Україна Рівне
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