Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Не понаїхали!" З'явилося нове показове фото з Криму

6.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося нове показово фото з анексованого Криму, від якого в цьому році традиційно відмовилися туристи.

Так, знімок виклала у своєму Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим". На ньому можна побачити одиноких відпочиваючих на пляжі "Любимівка" у Севастополі.

"Не понаїхали тут", – прокоментувала блогер "порожнє" фото.

Новини
Росії влаштували нову підлість із Кримом: мережа у гніві
Порожній пляж Криму

Порожній пляж Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що туристи почали виїжджати з курортів захопленого Росією Криму через екологічне лихо. Так, у Керчі стало неможливо відпочивати через сильний запах каналізації біля моря.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
60
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А снимки делали рано утром или поздно вечером?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Они бы еще ночью сделали бы фотографии...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Солнце село, а на пляжах Одессы сидят до утра?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel