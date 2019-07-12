"Не понаїхали!" З'явилося нове показове фото з Криму

У мережі з'явилося нове показово фото з анексованого Криму, від якого в цьому році традиційно відмовилися туристи.
Так, знімок виклала у своєму Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим". На ньому можна побачити одиноких відпочиваючих на пляжі "Любимівка" у Севастополі.
"Не понаїхали тут", – прокоментувала блогер "порожнє" фото.
Порожній пляж Криму
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
НЕПОНАЕХАЛІТУТ!- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 11 липня 2019 р
Любимівка
Севастополь pic.twitter.com/xLqQE3zbAp
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що туристи почали виїжджати з курортів захопленого Росією Криму через екологічне лихо. Так, у Керчі стало неможливо відпочивати через сильний запах каналізації біля моря.
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