"Не понаїхали!" З'явилося нове показове фото з Криму

У мережі з'явилося нове показово фото з анексованого Криму, від якого в цьому році традиційно відмовилися туристи.

Так, знімок виклала у своєму Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим". На ньому можна побачити одиноких відпочиваючих на пляжі "Любимівка" у Севастополі.

"Не понаїхали тут", – прокоментувала блогер "порожнє" фото.

Порожній пляж Криму Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що туристи почали виїжджати з курортів захопленого Росією Криму через екологічне лихо. Так, у Керчі стало неможливо відпочивати через сильний запах каналізації біля моря.

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