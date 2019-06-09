"Не плутайте з Амстердамом": в Раді пояснили, навіщо вирощувати марихуану в Україні

Ухвалення законопроекту про легалізацію медичного канабісу зможе залучити до України іноземців та допоможе розвитку економіки.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч", один із підписантів законопроекту Олена Сотник.

Депутат підтвердила, що після ухвалення закону громадяни інших країн зможуть приїжджати до України на лікування.

"Ми розраховували, що це буде одна з нових сфер економіки, в якій Україна зможе конкурувати, в тому числі, зі своїми сусідами", – зазначила вона.

"Давайте не плутати, це не Амстердам. Йдеться про використання каннабіса виключно в медичних цілях", – наголосила Сотник.

За її словами, діяльність з вирощування та застосування медичної марихуани буде здійснюватися винятково за ліцензіями.

"Фізична особа не зможе отримати ліцензію. Це будуть лабораторії, або навіть ферми... Фермери зможуть вирощувати канабіс, якщо відповідатимуть критеріям. Серед них – і посилена безпека, і відповідність якості канабісу медичному", – пояснила політик.

Законопроект про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада України може розглянути вже 6 червня.

В Україні пропонують вирощувати медичну марихуану Medical News Today

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському МОЗ підтримують легалізацію марихуани. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Канабіс застосовується під час лікування багатьох захворювань. Серед них – рак, хвороба Альцгеймера, множинний склероз, епілепсія, ВІЛ та ін.

Експерти і лікарі підтверджують, що в цій ідеї немає нічого поганого. Якщо лікування проходитиме під наглядом фахівця, то марихуана зможе допомогти важкохворим людям.

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