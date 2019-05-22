"Не плакала, а мовчки пішла": в Україні спалахнув новий огидний скандал через торт і дівчинку з притулку

У Кам'янському Дніпропетровської області на випускному молодшої школи №19 дитині з притулку не дали солодощів через те, що її рідні не здали гроші.

Про обурливу ситуації написала у Facebook Батьки SOS Катерина Панасенко. Вона зазначила, що дівчинка вже рік перебуває у Центрі реабілітації в очікуванні своєї подальшої долі: суд розглядає справу про позбавлення її матері прав на дітей.

"Дівчинка так готувалася, вдягла гарну сукню, в притулку їй накрутили волосся і вона красива прийшла на свято. Після урочистої частини її так само "урочисто" попросили піти, бо мама не здала гроші, і солодкого столу для неї не буде... Так, там така мама... Але у дитини є бабуся, і вона могла б здати необхідну суму, але ніхто не попередив ні бабусю, ні притулок, яка сума потрібна...", — написала жінка.

Facebook Батьки SOS Дівчинка з притулку

За словами Панасенко дитина з гідністю залишила урочистості.

"Ця дівчинка менша за всіх зростом і вагою у класі, вона їсть як мишка. Вона не з'їла б ваш торт, їй досить було б кілька цукерок і склянку лимонаду... Вона просто хотіла бути з однокласниками в цей день... Люди, ви люди? Я не кажу вже про педагога, яка була присутня при цьому... Мала сильна, вона звикла до труднощів і страждань в її маленькому житті — вона не плакала, вона просто мовчки пішла. По дорозі з нею працював психолог притулку", — розповіла вона.

Повідомляється, що раніше дівчинка представляла школу і свій клас на конкурсі краси і талантів "Міс Аліса" і стала однією з переможниць.

У коментарях користувачі обурені і шоковані ситуацією, яка вже не вперше відбувається в навчальних закладах України. Нагадаємо, у жовтні 2018 року подібна історія зі школи Харкова потрясла Україну. Тоді у школі № 151 ученицю 6-го класу публічно принизили через те, що її батьки відмовляються брати участь у різних поборах: дитині не дали піти додому, змусили бути присутньою на "святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі №255 м.Києва влаштували виставку дитячих малюнків, які закликають до миру з російськими окупантами.

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