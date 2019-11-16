Не пішло: український міністр зізнався, що писав дисертацію з марихуаною

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що під час написання дисертації пробував марихуану.

Так, в інтерв'ю телеканалу "Прямий" він розповів, що в Україні наркотики не пробував, але у США курив марихуану.

"Ні, я не курю нічого... Скажу вам чесно: сигарети я курив 7 разів у житті. Це коли мене "на слабо" брали в школі", – розповів міністр.

Тимофій Милованов Liga.net

Він наголосив, що той період у нього пройшов, а що стосується марихуани, то її в Україні ніколи не пробував, хоча це було не складно.

"А ось знаєте, де я її курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській. Всі американці курять, а хто докторанти – вони просто курять марихуану нон-стоп. І там мені дали... Тільки в той період, коли мені потрібно було придумати дисертацію", – зазначив Милованов.

Міністр поділився, що враження вона на нього не справила.

"Воно якось не йде мені... Може, я неправильно якось курю – що курив, що не курив. Може, вони мене обманювали, просто мені насипали тютюну... Може, я якось реагую по-іншому. Я навіть кави не п'ю, хоча всі вчені сидять на каві. Я тільки чай п'ю", – заявив Милованов.

У 2001 році Тимофій Милованов отримав ступінь магістра економіки в університеті Вісконсіна в Мадісоні (США), і там же в 2004 році отримав ступінь доктора філософії з економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні провели опитування школярів щодо споживання алкоголю, сигарет і наркотичних речовин. У результаті з'ясувалося, що 18% підлітків хоча б раз вживали наркотичні речовини, 9% із них пробували марихуану.

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