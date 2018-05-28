До войны я ездил много по разным странам Мира. Есть в моем списке экзотические, а есть и цивилизованные страны. Ездил я почти всегда дикарем и автостопом. Это лучший способ изучить нравы и традиции, особенности, менталитет.

Самую большую мусорную свалку в европейском городе я видел в Винеции. Так получилось, что я заехал в Венецию одним из первым туристом, ранним утром. И я встретил колоссальные свалки мусора, просто на всех переулках города. Впервые я узнал, что бакланы жрут голубей живьем. Такого кошмара я больше в жизни не видел, а был много где.

Но, буквально за пару часов, Именно за пару часов, все было убрано и вылизано. Весь мусор был аннигилирован, а бакланы изгнаны, а падшие голуби пропали. Город был идеален и готов к приему сотен тысяч туристов.

Я видел окурки на обочинах Германии, описанные проулки Парижа, пустые бутыля на пригорках Будапешта... Но все это оперативно убиралось и мылось коммунальными службами. Люди гадкие существа. Они в основном гадят и воюют. Вопрос как устроены коммунальные службы.

И вот хочу завершить мысль. Киев - один из самых чистых городов в Европе. Тут какой-то баланс между коммунальным службами и отношением граждан к своей стране.

При этом, вы только гляньте как коммунальщики сработали после футбола. Они же просто Анти-апокалипсическая служба.

Теперь нужно ввести смертельную казнь за сброс воды в реку от заводов, за мусорные свалки, за бурштын и вырубку леса и гляди, а Украина станет заповедником Европы номер один.