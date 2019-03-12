"Не кричать "м*скаляку на гілляку": екс-регіонал похвалився "досягненнями" Росії в Криму

Екс-регіонал-утікач Вадим Колесніченко заявив, що дуже комфортно почуває себе в окупованому Росією Криму, оскільки не боїться переслідувань із боку українських патріотів.
Він заявив, що дуже радий тому, що не чує антиокупаційних гасел і не бачить плакатів зі своєю критикою. Досвідом життя під окупантами колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Вадим Колесніченко
"Дзеркало тижня"
"Для всіх зрозуміло і очевидно — так, є об'єктивні складнощі перехідного періоду як у Криму, так і в Севастополі. Але найголовніше — в будь-яку секунду, кого б ти не розбудив, людина скаже: "Слава Богу, ми не живемо в цій божевільні". Ось особисто для мене найголовніше — це відчуття спокою", — почав свою оду загарбникам зрадник України.
"Я спокійно йду містом, я знаю, що мені ніхто не вистрілить у спину, на мене не нападуть, у мене квартира не буде розписана, мені ніхто не буде кричати все, що пов'язане з "москалями і на гілляку" і все таке інше. І не будуть мої плакати вивішувати, не будуть мою сім'ю переслідувати. Це почуття спокою, яке я дійсно отримав у себе, в своєму місті Севастополь, разом із кримчанами", — похвалився Колесніченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Колесніченко назвав анексований Крим "щасливим квитком, який витягли, як мило з-під п'яти у лазні — і в останній вагон". Крім того, він додав, що готовий був ще хоч 21 раз провести "референдум", "щоб бути подалі від цього жаху, від цих ідіотів".
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