"Не дозволю!" Бондаренко несподівано виступила проти поділу України на росТБ

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко несподівано висловилася проти переділу територій України в студії російського пропагандистського телебачення.

Вона заявила, що вважає такі розмови зрадою національних інтересів і порушенням присяги народу України. Таку думку колаборантка озвучила на програмі "Вечір із Володимиром Соловйовим" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Я людина, яка відносить себе до державників своєї країни. І коли в моїй присутності хтось каже, що треба розглядати плани щодо поділу України, я це сприймаю як зраду моєї країни. Бо жодна людина, що живе в Україні, яка має державні погляди, ніколи не піде на поділ своєї країни. Більше того, я вважаю, що подібні думки можна порівняти з дурістю тих, хто в Україні сидить і кричить: "Чекаємо, коли розвалиться Росія!". Це і є зрада українських інтересів, нашої спільноти з Росією", — сказала колишня соратниця Януковича.

Бондаренко додала, що вона не відмовляється від переконань про необхідність для України дружити і мати солідарну економічну систему з Росією. Однак не підтримує міркувань на тему того, що Україна має бути розділена в чужих інтересах.

"Коли нам кажуть про те, що когось треба розділити, щось відчикрижити і комусь віддати — це не державницька позиція абсолютно. І тому коли в моїй присутності так само міркують, що в інтересах Росії, я хочу запитати у себе самої: я взагалі присягала на вірність України, а що в інтересах моєї країни і мого народу? Це точно не в інтересах моєї країни і мого народу! І я ніколи в житті не дозволю в моїй присутності говорити і обговорювати тему поділу моєї власної країни", — обурилася екс-регіоналка.

Олена Бондаренко Скріншот відео

Її промова викликала роздратування у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Він різко відповів, що вона нібито говорить про Україну, якої немає. Однак Бондаренко відповіла йому, що говорить про справжні інтереси своєї країни.

Цієї миті в суперечку втрутився ще один пропагандист Володимир Корнілов, який затято підтримує терористів "Л/ДНР".

"А я ось не державник України, я люблю Донбас", — сказав він. Одіозна Бондаренко також вступила з ним у суперечку і наголосила, що себе вона вважає державником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бондаренко в ефірі російського телебачення раптово заявила, що Україна не повинна відмовлятися від Москви, оскільки її свого часу заснував син київського князя.

Нагадаємо, в січні екс-регіоналка нахабно заявила, що "Л/ДНР", які окупували частину Донбасу, нібито законодавчо не визнають терористами в Україні.

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