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21 січня • оновлено в 13:09
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Не дожила до 28: на Херсонщині похоронили загиблу стюардесу МАУ. Фото

5.6т
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У селищі Нова Маячка Херсонської області 20 січня поховали стюардесу МАУ Катерину Статнік, що загинула в авіакатастрофі в Ірані.

Як повідомляє "Херсон Типовий", церемонія прощання з дівчиною відбулася в будинку її батьків. Багато земляків загиблої прийшли віддати їй данину пам'яті з квітами і вінками, люди не стримували сліз.

Жителі Нової Маячки розповіли, що завжди ставили Катерину Статнік як приклад своїм дітям. Адже, незважаючи на те, що була з простої сім'ї, дівчина зуміла отримати престижну професію.

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

"Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

"Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

"Херсон Типовий"

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З рідної домівки церемонія прощання з бортпровідницею перенеслася до місцевого храму, де відбулася заупокійна панахида за нею. Поховали стюардесу на новому кладовищі у Новій Маячці. 21 січня їй мало виповнитися 28 років.

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

"Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

"Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками

"Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

"Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

"Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

На Херсонщині поховали Катерину Статнік

"Херсон Типовий"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Херсон
Тег
МАУ
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