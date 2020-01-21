Не дожила до 28: на Херсонщині похоронили загиблу стюардесу МАУ. Фото

У селищі Нова Маячка Херсонської області 20 січня поховали стюардесу МАУ Катерину Статнік, що загинула в авіакатастрофі в Ірані.

Як повідомляє "Херсон Типовий", церемонія прощання з дівчиною відбулася в будинку її батьків. Багато земляків загиблої прийшли віддати їй данину пам'яті з квітами і вінками, люди не стримували сліз.

Жителі Нової Маячки розповіли, що завжди ставили Катерину Статнік як приклад своїм дітям. Адже, незважаючи на те, що була з простої сім'ї, дівчина зуміла отримати престижну професію.

На Херсонщині поховали Катерину Статнік "Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік "Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками "Херсон Типовий"

З рідної домівки церемонія прощання з бортпровідницею перенеслася до місцевого храму, де відбулася заупокійна панахида за нею. Поховали стюардесу на новому кладовищі у Новій Маячці. 21 січня їй мало виповнитися 28 років.

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками "Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками "Херсон Типовий"

Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками "Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік "Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік "Херсон Типовий"

На Херсонщині поховали Катерину Статнік "Херсон Типовий"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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