Не дожила до 28: на Херсонщині похоронили загиблу стюардесу МАУ. Фото

У селищі Нова Маячка Херсонської області 20 січня поховали стюардесу МАУ Катерину Статнік, що загинула в авіакатастрофі в Ірані.
Як повідомляє "Херсон Типовий", церемонія прощання з дівчиною відбулася в будинку її батьків. Багато земляків загиблої прийшли віддати їй данину пам'яті з квітами і вінками, люди не стримували сліз.
Жителі Нової Маячки розповіли, що завжди ставили Катерину Статнік як приклад своїм дітям. Адже, незважаючи на те, що була з простої сім'ї, дівчина зуміла отримати престижну професію.
На Херсонщині поховали Катерину Статнік
"Херсон Типовий"
На Херсонщині поховали Катерину Статнік
"Херсон Типовий"
Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками
"Херсон Типовий"
З рідної домівки церемонія прощання з бортпровідницею перенеслася до місцевого храму, де відбулася заупокійна панахида за нею. Поховали стюардесу на новому кладовищі у Новій Маячці. 21 січня їй мало виповнитися 28 років.
Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками
"Херсон Типовий"
Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками
"Херсон Типовий"
Люди прийшли попрощатися зі стюардесою з квітами і вінками
"Херсон Типовий"
На Херсонщині поховали Катерину Статнік
"Херсон Типовий"
На Херсонщині поховали Катерину Статнік
"Херсон Типовий"
На Херсонщині поховали Катерину Статнік
"Херсон Типовий"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 січня у Києві на Берковецькому кладовищі похоронили пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
Цього ж дня на Дарницькому кладовищі Києва похоронили стюардесу Юлію Сологуб.
А в Івано-Франківську 20 січня сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк. Потім труну з тілом перевезли в рідне село Марії Старі Кривотули, де її й похоронили.
Ще одного загиблого члена екіпажу, бортпровідника Ігоря Матькова провели в останню путь в селищі Козелець Чернігівської області.
Другого пілота збитого літака МАУ Володимира Хоменка вирішили поховати в Борисполі, поруч з могилами льотчиків екіпажу Ан-30Б, літак яких збили у 2014 році в небі над Слов'янськом. Прощання з ним відбулося 21 січня.
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