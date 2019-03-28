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"Не давайте пробувати країну на смак!" Соколова звернулася з потужною промовою до українців

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Українська журналістка Яніна Соколова звернулася з проникливим закликом до українців напередодні виборів. Вона закликала їх взяти на себе відповідальність за майбутнє рідної країни і не віддавати свій голос бездумно.

Також вона підтримала флешмоб лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука #ГолосуюНеПоПриколу, про що заявила під час онлайн-зустрічі зі своїми фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені б дуже хотілося, щоб цей флешмоб, який запустив Святослав Вакарчук, під назвою "Голосуй не по приколу", залишався у ваших головах до того моменту, поки ви не поставите галочку в комірках для голосування", — підкреслила Соколова.

Вона додала, що, безумовно, зараз Україна переживає дуже складні часи. Позначаються війна, очікування людей, що не справдилися у рамках цінностей, справедливості, відсутність належної боротьби з корупцією, втома, економічна нестабільність та інші біди, які супроводжують народ.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

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"Але чого ми, мені здається, досягли за цей час — це розуміння національної ідентичності, ідеї, яка, здавалося б, непорушна. І мені сумно, що зараз в списках людей, які претендують на президентський пост, є люди з відверто непроукраїнською позицією в тому ключі, в якому б мені хотілося, щоб жили мої діти, я, друзі й моя держава. Якщо ви так само думаєте, якщо вам не все одно, я дуже прошу вас — не мисліть категоріями "а цей ще не був, давайте спробуємо", — закликала вона українців.

"Не давайте можливості пробувати на смак державу, яка для вас є рідною. Як на мене, це експерименти з власним сумлінням, честю, безпекою та життям. Тому гарненько подумайте перед тим, як проголосувати", — додала Соколова.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Facebook Яніни Соколової

Крім того, вона впевнена в тому, що хто б із кандидатів не переміг на виборах, українцям не варто одразу готувати себе до гірших сценаріїв.

"Якщо прийде Юля, якщо прийде Вова, якщо прийде Анатолій, якщо прийде Петро, я вас прошу не панікувати і пам'ятати, що в цій країні ми з вами господарі. У нас таки не царський режим, в якому від царя залежить — бути нам ситими або голодними. В принципі, доля цієї країни багато в чому залежить від кожного з нас. Відповідно, хто б не прийшов, давайте залишатися тут", — яскраво підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі після звернення лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирає обертів флешмоб #ГолосуюНеПоПриколу. До нього приєдналися відомі українські діячі культури, які закликали громадян свідомо ставитися до виборів президента.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Д Алексей
Д Алексей
Умница Янина! Поддерживаем !
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"достигли за это время — это понимания национальной идентичности, идеи, которая, казалось бы, незыблема." Скорее всего-это понимания, что мы не едины и катимся к окончательному развалу своей страны.
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Д Алексей
Д Алексей
Стук Кастрюль, ват катится к развалу раски, все верно
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Голосу не голосуй, все равно пеця выиграет
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