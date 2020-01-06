"Не будьте в омані": Порошенко закликав допомогти австралійцям у боротьбі з пожежами

Лісові пожежі в Австралії — не локальна історія, а трагедія світового масштабу, яка потребує солідарної підтримки і допомоги від України.

Про це п’ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook. Політик також висловив глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу, передає сайт партії.

Пожежі в Австралії РБК

"Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єрміністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників! Усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії. Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками!", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло. Через жорстоку стихію вже загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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