"Не будьте байдужими!" Порошенко звернувся до молоді з потужним закликом

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко виступив на форумі "Солідарної Молоді".

Як зазначив у своєму виступі політик, шість років тому українська молодь вийшла на Євромайдан, щоб висловити своє рішуче "ні" розвороту України від європейського майбутнього – в бік Російської імперії. І сьогодні Україна знову потребує захисту (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

"1 грудня 2013-го року мільйони українців вийшли сказати рішуче "так" європейському майбутньому нашої держави. Мільйони українців вийшли сказати рішуче "ні" Путіну і Януковичу, який хотів нас, нашу державу повернути у зону російського впливу, в російську імперію, в Радянський Союз.

1 грудня 2013 я на Банковій на власні очі бачив побитих по-звірячому журналістів і провокаторів, які організовували все це. Для чого вони це робили? Для того, аби залякати українців. Це була їхня тактика", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Як зазначив п'ятий президент, ця тактика через шість років не змінилася.

"Тільки тепер вони не тільки студентів б’ють, але й кидають за грати кіборгів, добровольців, волонтерів. Спочатку вони отримують незаконні інструкції з Офісу президента, а потім у незаконний спосіб їх реалізують. Нам небайдужа доля нашої країни, і ми не допустимо такої поведінки влади", – застеріг Порошенко.

Він зауважив, що позиція "Європейської солідарності" залишатиметься державницькою.

"Ми будемо захищати Україну. Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 14-му році. Коли прямо з університетських аудиторій, прямо з майданівських наметів українська молодь пішла на фронт", – нагадав Порошенко.

"Зараз нашого захисту потребує армія. Я наголошую: лише Збройні сили України – а не якісь папірці меморандумів – є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 по 2019 роки армія захистила українську землю. Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів – щоб їх не викреслили з історії", – закликав Порошенко.

Він, зокрема, звернув увагу на ситуацію із кримінальним переслідуванням кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка, якого публічно підтримують і готові взяти на поруки справжні герої АТО, повні кавалери найвищих бойових орденів. Але суспільству активно нав’язується інший образ учасників війни проти російської агресії, їх намагаються принизити, підірвати довіру до армії. І це надзвичайно небезпечно – переконаний Порошенко.

"Не бійтеся. Знаєте, чим ми відрізняємось? З нами правда. Не будьте байдужими. Зараз як ніколи ви потрібні своїй країні. Вірте в Україну. Ми маємо захистити реформи – і рухатися вперед", – закликав Порошенко.

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Петро Порошенко на форумі "Солідарної молоді" Facebook\Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, п’ятий президент України Петро Порошенко під час візиту до Канади зустрівся з українською громадою в Едмонтоні. На зустріч також прибула заступниця прем’єр-міністра Канади Христя Фріланд.

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