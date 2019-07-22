Не боявся "насипати" ворогу: на Хмельниччині попрощалися з героєм, трагічно загиблим на Донбасі

У понеділок, 22 липня, в місті Волочиськ Хмельницької області в останню путь провели старшого солдата 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького Романа Джерелейка, який загинув на Донбасі.

Напередодні Хмельницький попрощався також із загиблим розвідником 8-го окремого полку спеціального призначення ССО Богданом Бігусом, передає "АрміяInform" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в прощальній процесії взяли участь близько тисячі жителів райцентру і району, які на колінах і зі сльозами скорботи на очах зустрічали свого земляка.

Похорон Романа Джерелейка АрміяInform

"Ми виконували бойові завдання на одній позиції, стояли разом на бойовому посту, їли з одного казанка, спали в бліндажі один до одного. Хороший хлопець, мужній, чесний, справедливий, сміливий і рішучий. Ніколи не боявся сильно "насипати" ворогові у відповідь . Пишаюся дружбою з Романом. Я впевнений: якби він опинився на місці командира взводу, який рятував його після влучання кулі снайпера, загинувши сам, Джерелейко вчинив би так само – рятував би пораненого побратима під ворожим вогнем ціною власного життя", – поділився бойовий побратим загиблого Іван Піта.

У героя в Волочиську залишилися батьки, дружина і семирічний син Данило. Йому було 30 років. Поховали військовослужбовця на міському кладовищі райцентру.

Похорон Романа Джерелейка АрміяInform

Похорон Романа Джерелейка АрміяInform

Похорон Романа Джерелейка АрміяInform

Похорон Романа Джерелейка АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері в п'ятницю, 19 липня, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців з підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила: Роман Джерелейко і Олександр Бардалим.

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