Люди бояться "мітки": стало відомо про проблеми в "ДНР" із російськими паспортами

Всі "посадові" особи в "Донецькій народній республіці" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російський паспорт вимагають також і у звичайних громадян при влаштуванні на роботу, а терористів, у яких його немає, звільняють з "армії".

Російський паспорт

"Люди, у яких немає паспорта РФ, зіткнулися з труднощами. Їх не приймають на роботу і навіть звільняють з "армії". Пушилін (Денис Пушилін, ватажок "ДНР". – Ред) наказав владній верхівці до кінця року отримати паспорти, інакше прирівняє до зрадників "республіки". Люди скаржаться, що більшість не хоче громадянства Росії, адже це т.зв. мітка – пильний контроль з боку російських силовиків", – зазначив блогер.

Він нагадав, що за даними інформації, так званої "міграційної служби МВС ДНР", на кінець жовтня жителям "республіки" видано 31 476 паспортів РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво окупаційних військ на Донбасі розпорядилося прискорити процес видачі паспортів Росії терористам. За затримки звільнятимуть з так званої служби.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.