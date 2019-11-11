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11 листопада • оновлено в 09:19
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/ Суспільство

Люди бояться "мітки": стало відомо про проблеми в "ДНР" із російськими паспортами

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Всі "посадові" особи в "Донецькій народній республіці" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, російський паспорт вимагають також і у звичайних громадян при влаштуванні на роботу, а терористів, у яких його немає, звільняють з "армії".

Російський паспорт

Російський паспорт

"Люди, у яких немає паспорта РФ, зіткнулися з труднощами. Їх не приймають на роботу і навіть звільняють з "армії". Пушилін (Денис Пушилін, ватажок "ДНР". – Ред) наказав владній верхівці до кінця року отримати паспорти, інакше прирівняє до зрадників "республіки". Люди скаржаться, що більшість не хоче громадянства Росії, адже це т.зв. мітка – пильний контроль з боку російських силовиків", – зазначив блогер.

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Він нагадав, що за даними інформації, так званої "міграційної служби МВС ДНР", на кінець жовтня жителям "республіки" видано 31 476 паспортів РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво окупаційних військ на Донбасі розпорядилося прискорити процес видачі паспортів Росії терористам. За затримки звільнятимуть з так званої служби.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Макс Баринов Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Росії видача паспортів в Донецьку паспорт Новини ДНР ДНР Донбас Новини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера писали что 98% хотят в Россию, сегодня пишут, что ни кто не хочет российский паспорт)))))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Хороша фантазия у блогера! Российский паспорт - мечта миллионов украинцев, что на Свободной Украине (ДHP и ЛHP), что на оккупированной фaшиcтcкой xyнтой.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Злопыхатель Вежливый, ты,долб.оёб и без всякого удостоверения,это всем известно..
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Lavrynenko Yurii, в вашем ответе видно всё современное украинство как на ладони - ничего по существу (ноль интеллекта), зато в избытке словесная грязь (показатель грязи внутри человека, в его душе). Слив засчитан!
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