Назвав 3 умови за Порошенка: спливли вимоги Філарета щодо Собору

Перш ніж провести об'єднавчий Собор патріарх Філарет виставив три умови за президентства Петра Порошенка.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів митрополит Львівський Макарій (Малетич) — колишній предстоятель УАПЦ (Української автокефальної православної церкви), яка об'єдналася з УПЦ (КП) до нової церкви. Він першим розповів, що відбувалося 15 грудня 2018 року.

"За тих 3 години президент Порошенко тричі викликав мене. Приходжу — вони сидять у різних сторонах кімнати. Порошенко в кутку, а владика Філарет — біля стіни і ставить умови: одну за одною. Спочатку, щоб митрополит Михаїл (митрополит Волинський і Луцький. — Ред .) зняв свою кандидатуру на предстоятеля. А чому митрополит Михаїл як архієрей Київського патріархату не може висуватися, владика Філарет не пояснював. Просто сказав, що це є його благословенням. І я вмовляв митрополита Михаїла, щоб заради проведення Собору він зняв свою кандидатуру. Той погодився на це перед другим туром", — розповів Макарій.

Митрополит Макарій Апостроф

За його словами, також Філарет вимагав від нього гарантій, що архієреї УАПЦ голосуватимуть за митрополита Епіфанія:

"Я пояснив, що це неможливо під час таємного голосування. Але він наполягав на своєму. Вже і президент Порошенко просив мене поговорити з архієреями. Але ті відповіді мені не дали".

Крім того, у Філарета виникла ще одна вимога.

"Три церкви висували свого кандидата на предстоятеля. Від УПЦ (КП) був митрополит Епіфаній, від УПЦ (МП) — митрополит Симеон, ми також повинні були запропонувати когось із архієреїв. Філарет говорив, що він чув, як УАПЦ має висувати єпископа Іларіона Рудника (єпископ Едмонтонський УПЦ Канади Константинопольського патріархату. — Ред). Він вважав, що потрібно вибирати когось із українських архієреїв. Із єпископів УАПЦ ніхто не хотів. Нарешті я вмовив архієпископа Харківського і Полтавського Афанасія, і той як добра людина і архієрей погодився, щоб тільки не зривати Собор. Після виконання цієї умови Філарет пішов на Собор", — розповів Макарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Макарій розповів, що в 2015 році об'єднання української церкви не відбулися через амбіції патріарха Філарета.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!