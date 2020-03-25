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26 березня • оновлено в 02:45
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Названо звички з СРСР, від яких важко позбутися

1.1т
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Люди, які жили в СРСР згодом накопичили безліч звичок, від яких їм важко позбутися, навіть через майже 30 років після розвалу Союзу.

Журнал Cosmopoiltan склав список таких шкідливих звичок, серед яких: не викидати старі речі, перетворювати балкон в комору або нескінченно робити ремонт.

СРСР

СРСР

Далі наводимо ряд звичок з СРСР, від яких важко позбутися:

  • Звичка їсти все з хлібом

  • Звичка їсти все з хлібом

  • Звичка пити чай "з солоденьким"

  • Звичка готувати на свята, як на забій

  • Звичка лікувати себе самостійно

  • Звичка давати побутові хабарі

  • Звичка купувати продукти про запас

  • Звичка носити вдома старі речі

  • Звичка нічого не викидати

  • Звичка перетворювати балкон в комору

  • Звичка відвозити старі речі на дачу

  • Звичка не лікувати зуби до останнього

  • Звичка робити ремонт десятиліттями

  • Звичка давати поради

  • Звичка відкладати краще на потім

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
СРСР
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