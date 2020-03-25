Названо звички з СРСР, від яких важко позбутися

Люди, які жили в СРСР згодом накопичили безліч звичок, від яких їм важко позбутися, навіть через майже 30 років після розвалу Союзу.

Журнал Cosmopoiltan склав список таких шкідливих звичок, серед яких: не викидати старі речі, перетворювати балкон в комору або нескінченно робити ремонт.

СРСР

Далі наводимо ряд звичок з СРСР, від яких важко позбутися:

Звичка їсти все з хлібом

Звичка їсти все з хлібом

Звичка пити чай "з солоденьким"

Звичка готувати на свята, як на забій

Звичка лікувати себе самостійно

Звичка давати побутові хабарі

Звичка купувати продукти про запас

Звичка носити вдома старі речі

Звичка нічого не викидати

Звичка перетворювати балкон в комору

Звичка відвозити старі речі на дачу

Звичка не лікувати зуби до останнього

Звичка робити ремонт десятиліттями

Звичка давати поради

Звичка відкладати краще на потім

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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