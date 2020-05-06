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6 травня • оновлено в 07:21
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Названо три дитячі загадки, які поставлять дорослого в глухий кут

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Опубліковані цікаві головоломки для дітей, які можуть поставити навіть дорослого в глухий кут.

Для вирішення цих завдань потрібно логічно подумати і правильно порахувати і тоді відповідь виявиться на поверхні.

Загадка 1

Капелюх коштує $20. У покупця банкнота в $100. Але у продавця немає здачі, і він розмінює сотню у сусіда. Після відходу покупця з'ясовується, що $100 були фальшивими. Продавець повертає сусідові $100. Який збиток продавця?

Названо три дитячі загадки, які поставлять дорослого в глухий кут

Загадка 2

У магазині деякі годинники б'ють 24 рази на добу, інші б'ють 156 разів, а деякі 180 раз на добу. А вже одні і зовсім б'ють 228 разів щодня. При цьому всі годинники справні. Чому так відбувається?

Названо три дитячі загадки, які поставлять дорослого в глухий кут

Загадка 3

Скільки лайків збере фото Юрія, якщо тільки одне твердження вірне?

  • Фото отримала не менше 85 лайків

  • Фото отримало менше 85 лайків

  • Фото отримало хоча б 1 лайк

Названо три дитячі загадки, які поставлять дорослого в глухий кут

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.

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Автор
Тимур Григоренко
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