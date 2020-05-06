Названо три дитячі загадки, які поставлять дорослого в глухий кут

Опубліковані цікаві головоломки для дітей, які можуть поставити навіть дорослого в глухий кут.
Для вирішення цих завдань потрібно логічно подумати і правильно порахувати і тоді відповідь виявиться на поверхні.
Загадка 1
Капелюх коштує $20. У покупця банкнота в $100. Але у продавця немає здачі, і він розмінює сотню у сусіда. Після відходу покупця з'ясовується, що $100 були фальшивими. Продавець повертає сусідові $100. Який збиток продавця?
Загадка 2
У магазині деякі годинники б'ють 24 рази на добу, інші б'ють 156 разів, а деякі 180 раз на добу. А вже одні і зовсім б'ють 228 разів щодня. При цьому всі годинники справні. Чому так відбувається?
Загадка 3
Скільки лайків збере фото Юрія, якщо тільки одне твердження вірне?
Фото отримала не менше 85 лайків
Фото отримало менше 85 лайків
Фото отримало хоча б 1 лайк
Відповіді можна дізнатися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.
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