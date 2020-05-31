МОЗ назвав області, у яких з 1 червня не послаблять карантин. Список

Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, а також місто Київ станом на 31 травня не готові до наступного етапу послаблення карантину, введеного у країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України. Як йдеться у таблиці аналізу епідеміологічної ситуації станом на 31 травня, Київ не відповідає критеріям за показником інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), який повинен бути менше 12. Столиця має показник 12,20.

Також за цим показником до пом'якшення карантину не готові Волинська область (13,29), Львівська (13,38), Рівненська (25,68) і Чернівецька (35,62).

У п'яти областях України з 1 червня не послаблять карантин

Донецька область не робить необхідної кількості тестів на 100 тис. населення. Замість необхідних 12 і вище їх роблять тільки 8,34. При цьому показник інцидентності в регіоні – 0,89 на 100 тис. населення, а завантаженість опорних лікарень – 2,20. Таким чином область не відповідає тільки одному критерію.

Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні починається наступний етап ослаблення карантину. Запрацюють спортивні зали, фітнес-центри, басейни, а також відкриють міжобласне повідомлення усіма видами транспорту.

Таблиця аналізу епідеміологічної ситуації станом на 31 травня moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадки коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.

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