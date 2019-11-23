Названо найефективніші способи захистити майно від злодіїв

Користувачі мережі, котрі свого часу постраждали від квартирних крадіжок, поділилися найдієвішими способами, за допомогою яких можна захистити гроші та цінні речі від злодіїв.

Тред із їхніми порадами розміщений на платформі Reddit. Там він набрав понад 50 позитивних оцінок і опинився в топі ресурсу.

Зокрема, більшість порекомендувала не ховати ключ поряд із дверима, як часто роблять мешканці.

Квартирний злодій zhzh.info

Наприклад, користувач Auferstehen78 закликав не розміщувати дорогу техніку в будинку так, щоб її можна було розгледіти з вікон. Зі свого боку Azzia_hey додав, що не слід хвалитися усім підряд про те, куди зібралися поїхати у відпустку – адже так ви повідомляєте потенційному злодієві час, коли у вашому будинку нікого не буде.

Коментатор AlphaTangoFoxtrt підкреслив, що власникам приватних будинків у випадку від'їзду також варто закривати і господарські прибудови – оскільки злочинці можуть як викрасти речі, що там зберігаються, так і використати ті інструменти безпосередньо для злому.

Юзер Doesitmatter83 зізнався, що злодій, який пограбував його, обшукав шафу, ящики столу, меблі в передпокої і навіть тумбочки біля ліжка в спальні. Тому він зробив висновок, що саме у таких місцях не варто ховати цінності.

Не варто ховати ключ поряд із дверима ptzgovorit.ru

Також користувачі мережі розповіли про місця, які найбільше підходять для того, щоб надійно заховати важливі речі. Ban_me_daddyy припустив, що гроші і прикраси можна зберігати за несправжніми розетками. А Downwarddawg поділився досвідом свого родича – той купив коробку для і наповнив її біжутерією, яка тільки на перший погляд виглядає дорогою. На його думку, якщо злодії проберуться до будинку, то, ймовірно, схоплять саме її, а далі вже не будуть шукати.

Юзер Dalaigh93 пригадав, як одного разу мама ховала цінні речі за пральною машиною, яку насилу можна було зрушити з місця. А Kaleopolitus додав, що його мати зберігала коштовності в коробочці з-під спецій – її вона ставила серед інших схожих коробок у шафі.

Незвичайним способом відзначився Shocksalot123, порадивши заховати гроші в порожньому вогнегаснику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі в треді на популярній платформі Reddit ділилися порадами про те, як дівчатам варто почати розмову з чоловіком, щоб познайомитися з ним.

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