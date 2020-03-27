Названо головні правила сексу при коронавірусі

Спеціаліст із поведінкової неврології Гонсало Куінтана Зуніно з канадського Університету Конкордія заявив, що парам потрібно відмовитися від занять сексом за наявності зараження коронавірусом хоча б у одного з партнерів.

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І це не дивлячись на відсутність наукових підтверджень того, що ця хвороба може передаватися під час статевого акту. Його рекомендації про те, як займатися коханням при COVID-19, опублікував The Conversation.

За словами фахівця, зафіксовані випадки передачі інфекції передбачають не тільки повітряно-крапельний шлях, але і фекально-оральний. Тому вчений дійшов висновку, що майже будь-яка сексуальна практика призведе до передачі вірусу.

Секс не несе загрози у випадку відсутності в партнерів симптомів COVID-19

"Зараз не час проводити сексуальні зустрічі. Але якщо у вас і вашого партнера немає симптомів, і ви залишилися вдома, то секс, найімовірніше, не несе загрози", – впевнений Зуніно.

А якщо симптоми все ж є, то фахівець рекомендує зайнятися "простими і невеликими експериментами".

Зокрема, він вказує на необхідність використання презервативів і латексних рукавичок.

"Замість поцілунків і статевої близькості спробуйте еротичний масаж, чатінг, залицяння, взаємну мастурбацію, перегляд або читання еротики, спостереження за тим, як ваш партнер насолоджується собою", – говорить експерт.

Поцілунки через маску теж не врятують від зараження коронавірусом

Зуніно додав, що за наявності коронавіруса рімінг повинен "повністю залишитися за кадром". А поцілунки через маску, зазначив він, ніяк не врятують від інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська порноактриса Любов Бушуєва, відома під псевдонімом Лола Тейлор, пообіцяла зайнятися сексом із тим, хто створить вакцину від коронавірусу.

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