Нацрада виступила з попередженням щодо 23 лютого

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не святкує радянське свято "23 лютого" і попередила про відповідальність.

Регулятор ретельно моніторитиме ефіри мовників на предмет порушень, сказано у повідомленні на сайті Нацради.

У відомстві зауважили, що ЗМІ несуть відповідальність перед суспільством і нагадали про вимоги закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони на пропаганду їх символіки".

"Так, законом заборонено поширення і демонстрація аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів країни-агресора і їхні окремі дії, які створюють позитивний образ співробітників країни-агресора, співробітників радянських органів держбезпеки, виправдовують або визнають правомірною окупацію України. Таким чином законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрації каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними і юридичними особами країни-агресора", – зазначив регулятор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий український телеканал "Інтер" підготував спеціальну програму телепередач до Дня радянської армії 23 лютого – планується показ радянських фільмів і російського серіалу. Це свято в Україні офіційно скасоване через агресію Росії.

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