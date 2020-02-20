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20 лютого • оновлено в 17:30
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/ Суспільство

Нацрада виступила з попередженням щодо 23 лютого

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не святкує радянське свято "23 лютого" і попередила про відповідальність.

Регулятор ретельно моніторитиме ефіри мовників на предмет порушень, сказано у повідомленні на сайті Нацради.

Нацрада виступила з попередженням щодо 23 лютого

У відомстві зауважили, що ЗМІ несуть відповідальність перед суспільством і нагадали про вимоги закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони на пропаганду їх символіки".

"Так, законом заборонено поширення і демонстрація аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів країни-агресора і їхні окремі дії, які створюють позитивний образ співробітників країни-агресора, співробітників радянських органів держбезпеки, виправдовують або визнають правомірною окупацію України. Таким чином законодавством передбачено недопущення трансляції та демонстрації каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними і юридичними особами країни-агресора", – зазначив регулятор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий український телеканал "Інтер" підготував спеціальну програму телепередач до Дня радянської армії 23 лютого – планується показ радянських фільмів і російського серіалу. Це свято в Україні офіційно скасоване через агресію Росії.

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Читайте всі новини по темі "23 лютого" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
23 лютого Декомунізація в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Свобода слова - она такая. Европа!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Напомнили о требованиях закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов......США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Артеллерист Моня, Ты считаешь, что украинское племя это национальность?)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, а вот ваши деды которые воевали у вас за Власова и локотскую республику были другого мнения))))))))))))
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