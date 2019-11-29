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30 листопада • оновлено в 10:49
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"Нацкопус" запланував "штурм" "слуг народу": з'явилися ексклюзивні документи

33.4т
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Регіональним відділенням "Національного корпусу" наказали провести акції в приймальних відділеннях партії "Слуга народу" в рамках протесту проти затвердження "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі в Україні.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в президентській політичній силі. У наше розпорядження потрапили наказ Генерального штабу руху й алгоритм дій для активістів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відповідні документи були ухвалені 28 листопада. В них членів "Нацкорпусу" зобов'язали діяти суворо за інструкцією, яка йде доповненням.

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"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

У документі зазначено, що активісти мають зробити в тому випадку, якщо приймальне відділення закрите або на місці немає народного депутата. Те, що відбуватиметься, їм наказано знімати на відео. "Можна накидати трохи землі", – йдеться в алгоритмі.

Якщо ж нардеп від "Слуги народу" перебуває на робочому місці, "Нацкорпус" повинен у ввічливій формі, не застосовуючи насильство, переконати його не голосувати за закон про ринок землі у другому читанні. При цьому, алгоритм рекомендує активістам згадувати про те, що "слуги народу" отримують зарплату з податків громадян.

"Нацкопус" запланував "штурм" "слуг народу" через землю

"Нацкопус" запланував "штурм" "слуг народу" через землю

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада на Івано-Франківщині вже пройшли перші пікети "Нацкорпусу". Активісти прийшли до двох "слуг народу" з мішками землі.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
Національний корпус Партія Слуга народу Формула Штайнмаєра
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Николаев Олег
Николаев Олег
Брежнев этот совок и придумал. Украинец Брежнев.
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Alex Mak
Alex Mak
Николаев Олег, совок придумали люди,щоб прибирати лайно, подібне тобі.
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Mackatur Helg
Mackatur Helg
то так по детски..бошки відривати слугам..без алгоритмів..
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Вот как раз во время таких патриотических акций работникам военкоматов и надо набирать новобранцев и выполнять план по призыву. Когда кандидаты сами собираются в кучи. Чтоб потом по улицам за ними не гоняться и не отлавливать по одному.
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