"Нацкопус" запланував "штурм" "слуг народу": з'явилися ексклюзивні документи

Регіональним відділенням "Національного корпусу" наказали провести акції в приймальних відділеннях партії "Слуга народу" в рамках протесту проти затвердження "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі в Україні.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в президентській політичній силі. У наше розпорядження потрапили наказ Генерального штабу руху й алгоритм дій для активістів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відповідні документи були ухвалені 28 листопада. В них членів "Нацкорпусу" зобов'язали діяти суворо за інструкцією, яка йде доповненням.

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

"Нацкорпус" задумав взяти "слуг народу" "штурмом"

У документі зазначено, що активісти мають зробити в тому випадку, якщо приймальне відділення закрите або на місці немає народного депутата. Те, що відбуватиметься, їм наказано знімати на відео. "Можна накидати трохи землі", – йдеться в алгоритмі.

Якщо ж нардеп від "Слуги народу" перебуває на робочому місці, "Нацкорпус" повинен у ввічливій формі, не застосовуючи насильство, переконати його не голосувати за закон про ринок землі у другому читанні. При цьому, алгоритм рекомендує активістам згадувати про те, що "слуги народу" отримують зарплату з податків громадян.

"Нацкопус" запланував "штурм" "слуг народу" через землю

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада на Івано-Франківщині вже пройшли перші пікети "Нацкорпусу". Активісти прийшли до двох "слуг народу" з мішками землі.

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