Нація ''виживання'': названо головну силу України

Україна не здатна планувати своє майбутнє на довгі терміни. У цьому полягає як перевага так і серйозний недолік нашої нації.

Про це в ефірі ObozTV розповів футуролог Олексій Толкачов. При цьому, за його словами, українці неймовірно кмітливі, адже звикли постійно жити в дуже складних умовах.

"Тому що ми завжди знаходимо мільйон способів вижити. Ми звикли перебувати на межі і нас це не лякає. Ми розуміємо, що голота на вигадки хитра, ми все одно щось знайдемо, ми все одно щось придумаємо, все одно якось раскорячимося і житимемо далі", – пояснив Толкачов.

Друга перевага українців, на його думку, полягає в тому, що держава вже кілька десятиліть існує в умовах постійного хаосу. Населення України звикло до нескінченних криз, проблемних виборів, Майданів, війн і агресій.

"Ми не можемо прогнозувати на рік, на два, на п'ять, на десять. У багатьох українців горизонт майбутнього – це місяць-півтора, або дожити до кінця року", – підсумував футуролог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат, генерал-лейтенант Григорій Омельченко заявив, що в найближчому майбутньому Україна перетвориться в світовій об'єднуючий центр православ'я. На його думку, держава стане інтелектуальною столицею об'єднаної Європи.

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