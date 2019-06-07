Сделайте репост, пожалуйста, это важно! Трагические новости с передовой, двое погибших и десять раненых!! Пока пишу пост, прислали смс с передовой, ещё одно тяжёлое ранение, отрыв стопы.

Война не затихает и нет конца. Сейчас в палатах лежат 5 воинов с ампутацией ног и с осколочными ранениями. Я благодарю всех, кто не забывает о бойцах и спрашивает, чем помочь раненым.

Я пишу 1-2 раза в месяц, исходя из потребностей. На сегодня все тоже самое. На дворе очень жарко, уходит много питьевых напитков. Соки, вода , йогурты. Для перекуса, ребятам нужна колбаса, сыр, что то мясное + фрукты и овощи. С передовой привозят без гражданки, поэтому нам нужны футболки, шорты, кофты на замках, у кого температура, они даже в жару мерзнут.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Из лекарств, Вы знаете, только обезболивающее, кетанов и дексалгин, это я передаю и на передовую. В этом месяце люди помогали продуктами и я снова сэкономленные деньги, отправила тяжело раненым на карточки, около 50 тыс грн+ продукты( см. чеки). Отправила так же посылки на передовую. Так что вот так, помогаем, чем можем.

Я предупреждаю, кто будет гадить в комментах, сразу отправлю в бан. Троллить посты о воинах, это бесчеловечно и аморально. Я напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой для воинов. Можете приезжать и помогать бойцам лично. У кого какие вопросы, пишите в личку.

Карта для помощи 4176 4901 0002 3145 Ветвицкая Наталья Приват, у кого не получается пополнить, лучше через банкомат.

Всем спасибо.

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