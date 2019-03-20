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Наталія Гулевська
Наталія Гулевська
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Украина способна остановить возрождение империи

13.2тЧитати матеріал російською

Многие упрекают меня, что я сменила риторику в отношении Украины. Это не так, Украина для меня была и остается одним из немногих государств постсоветского пространства, которое в состоянии остановить возрождение империи и возврат влияния на прежних государств-сателлитов.

То, что я пытаюсь донести до Украинцев, это анализ возможных аргументов и оснований, которые появляются в отрезке времени от свершения события и по сей день. Нужно не забывать, что мир не стоит на месте, и ситуация постоянно меняется, приобретая в своем историческом экскурсе разные поступки и действия официальных властей, общественных организаций, активных и пассивных граждан. Меняются представители в органах власти и местного самоуправления, возникают международные договоренности, форматы и резолюции, появляются санкционные списки и разрывы отношений. Весь этот перечисленный информационный массив постепенно меняет ситуацию.

Новини
Застряли россияне, еще как застряли!

Никто никому не будет предоставлять право восстанавливать упущенные возможности, и если своевременно не были разорваны дипломатические отношения, договор о дружбе, и не объявлено состояние войны после аннексии и агрессии на Донбассе, то вопрос будет рассматриваться в совокупности всех действующих документов, обязательств и договоренностей, которые на момент произошедших событий не были разорваны, расторжены или денонсированы.

В Украине нет сложных вопросов и на каждую проблему есть определенный алгоритм действий который решает возникшую проблему. Нужно только квалифицированно подходить к намеченному вопросу и четко следовать процессуальному праву.

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Автор
Наталія ГулевськаНаталія Гулевська
Місце
Україна
Джерело
Джерело:opentown.org
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ухаха, гулевская, ты уж выбери наконец) Либо крестик либо трусы. А то 50% высеров "рашка все", а другие 50 вопишь о "возрождении империи" которое нужно остановить. Впрочем у старика новодворсого в партии иных и нет, всех на части разрывает)
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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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2 из 4 ответов | показать все
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Файбер Моня, шмоня, дрочить на калоедуса и парубия у тебя получается лучше, пидар, ты ж не по девочкам, тем более россиянку-либераста из Ставрополя
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Файбер Моня, поцмамадома...пиндосы- это риторика-дрочка моокшей-совков, хуйбер шмоня, не воняй старческим маразмом и вытри свой монитор
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2
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапия долго и тщательно готовилась к уничтожению Украины. Имея сильный медийный и финансовый ресурс, цапьё приводит к власти свою шестёрку Януковоща, который ставит на ключевые посты кацапов для полного уничтожения армии и экономики. На 2014-й Украина имеет две боеспособные бригады количеством 6000 человек и абсолютно разрозненные добробаты со стрелковым оружием. На границе стоит подготовленная 40-тысячная рашиссткая группировка с тяжёлым вооружением и танками (зашли только две колонны, одну, 800 человек, на мариупольском направлении мы разбили, вторая, "сдержав слово русского офицера", расстреляла наш гуманитарный коридор под Иловайском), в Крыму группировка цапья свыше 25000, в Приднестровье 12000. Вопрос автору, сцыкливое цапьё везде с сорваными шевронами, при разрыве дипотношений, мы фактически объявляем войну Мордору, каковы шансы 6 против 67, при условии что цапьё мгновенно подтянет ещё штыков, а мобилизация Украины займет много времен? Ведь цапьё только этого и ждало, когда не дождалась, отправило Бук, сбить Боинг с россиянами, как предлог для полномасштабной войны, вот только сбили не тот рейс, что и повлияло на дальнейшие события. Время расставит все по местам. Мы выстояли тогда, выстоим и сейчас.
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2
Ваня Иванов
Ваня Иванов
UaDonetsk Umka, читаю и волосы шевелятся - вот они богатыри-то хохло-породные, несокрушимые. Воюют страшно. врагов кладут тысячами. Да беда есть неизбывная - НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЮТ. Никогда!!! Даже в мелочах!!!
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