Насуваються дощі: синоптики пообіцяли різке погіршення погоди в Україні

На Україну в четвер, 27 червня, насуваються короткочасні дощі у західних, північних і центральних областях.

Денна температура повітря буде триматися на рівні 30-35°, повідомляє Укргідрометцентр.

"27 червня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах значні дощі, град і шквали 15-20 м/сек. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с", – йдеться в повідомленні.

Дощі в Україні "24"

Температура вночі становитиме 15-20°; вдень у західних і північних областях 26-31°, на решті території 30-35°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!