Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

Максим Мирович
Максим Мирович
Суспільство / Думки
1,3 т.
Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

Так, друзі - сьогодні буде великий пост про настільну книгу радянської убогості. Одного разу в одному зі своїх постів про радянські злидні я виклав фотознімок книжки "Зроби сам", в якій радянським громадянам пропонувалося "самостійно, в домашніх умовах" виготовити дефіцитні продукти, на зразок шпрот і шампанського. У коментарях відразу ж відзначилися любителі СРСР, які заявили, що книга фейк - мовляв роками по інтернету блукає одна і та ж фотожаба, а саму книгу ніхто і в очі не бачив.

Інші любителі СРСР заявили, що книга може і була, але ось була вона видана вже в "кляті дев'яності", коли Єльцин, підбурюваний заокеанськими кураторами, вже встиг довести країну до ручки. Мовляв, якби не він - то і шампанське було б на всіх, і шпроти, і безкоштовні семикімнатні квартири видавали б будь-кому на першу вимогу, пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.

Насправді книга "Зроби сам дефіцитні продукти" дійсно існує, і видавалася вона в справжнісінькому СРСР. Читачі надіслали мені примірник цієї книги, і сьогодні ми на нього подивимося. Отже, в сьогоднішньому пості - огляд наочний приклад радянської убогості.

02. Давайте спершу подивимося на розворот книги, він виглядає точно так само, як і на знімку, що масово гуляє по інтернету. Держава, відкинувши свої соціальне зобов'язання, пропонує радянським людям самостійно виготовити для себе шампанське, сир і шпроти, майонез, морозиво і згущене молоко - словом, всі ті дефіцитні делікатеси, за якими звичайні радянські громадяни давились в чергах. Не можеш купити? Зроби сам! - з усією прямотою капітану Очевидності заявляє радянська влада.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

03. Побачивши рік видання, фанати СРСР радіють - ага, 1992! Ось він настав проклятий єльцинізм! Однак давайте подивимося на вихідні дані книги - це видання було здано в набір 20 листопада 1991 року, а СРСР припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Навіть якщо не намагатися пояснити фанатам совка, що подальше за совком триріччя мало чим відрізнялося від СРСР в силу інерції економіки - навіть чисто формально це радянське видання. Підписана в друк під червоним прапором і всіма робочими атрибутами радянської влади. І яке в принципі з'явилося завдяки магазинному дефіциту, що тривав роками.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

04. Що ще цікаво - книга вийшла в серії "Мала домашня енциклопедія" і позначена як "Випуск четвертий". Складно сказати, що саме мається на увазі - чи то це вже четвертий випуск "дефіцитних продуктів в домашніх умовах", то чи є ще якісь три випуски "Малої домашньої енциклопедії", присвячені скажімо того, як зі старої калоші, обрізка капелюхи і велосипедного насоса зробити портативний аудіоплеєр.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

05. Починають автори з шампанського - якого так не вистачало радянським аристократам. Шампанське пропонують робити з червоної смородини, яблук, а також є рецепт "домашнього білого", який являє собою цукрову брагу з дріжджами і додаванням лимонної кислоти. Зберігати "домашнє біле" пропонується в погребі - мабуть, для того, щоб недбалим жестом лайкових рукавиок туди можна було посилати слугу - "Федір, пан бажає вина-с скуштувати!".

А зліва можна побачити круту передмову-напуття: "Продукти, рецепти приготування яких наведені в цій книзі, ми звикли купувати в магазині. Але іноді це для вас дорого. А найчастіше - їх немає в продажу, або покупці передує вистоювання в довгій черзі. Не впадайте у відчай! Женіть під жопу ногою комуністів Зроблене своїми руками завжди смачніше! "

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

06. Далі йде рецепт сиру і шпрот. До речі, в ході продуктового ембарго і роздавлений тонн пармезану бульдозерами - може бути знову актуально. Сир можна зробити і самому - він буде корисніше і смачніше, ніж швейцарський або голландський, головне докласти старання! Берете літр молока і літр магазинного сиру, виварюйте, помішуйте, проціджуйте через марлю - і ось ви вже справжній Сировар.

Замість шпрот з недружньої буржуйської Латвії нам згодиться і риба-колючка з місцевої річки-вонючки. Гасіть смітну рибу в утятниці в солоній воді - і ось це вже не котяче частування, а вишуканий делікатес! Головне вірити.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

07. А тут мені сподобався рецепт пива з соснових пагонів. Немає жодних буржуйських "Хольстенів" та проклятих козлів Велкопоповицьких? Не біда - пішов в ліс, обдер соснові пагони, чиркнув кресалом, розпалив багаття - зварив пиво! А копченими на багатті шишками можна закушувати.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

08. Далі можна побачити рецепти дефіцитних радянських цукерок - які, виявляється, теж можна легко приготувати вдома. І що найцікавіше - вдома можна приготувати навіть краще в світі радянських морозиво! Я дивуюся - навіщо в СРСР взагалі щось продавали в магазинах? Досить було надрукувати десяток подібних буклетів, і радянські громадяни робили б самостійно в домашніх умовах взагалі все - від цукерок "Мишка на полюсі" до двокамерного холодильника "Саратов".

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

09. Краще в світі радянське згущене молоко під кінець СРСР для підтримки Величі теж доводилося робити самим. Інакше приїдуть іноземці в гості, захочуть кращого в світі радянського згущеного молока спробувати - а пригостити їх-то і нема чим. Ганьба.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

10. Оцет і гірчиця теж були продуктами "дефіцитними, але які не біда можна приготувати вдома". Не знали?

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

11. Ось тут мені сподобався рецепт лимонаду "Королівський". Оцініть рецепт прямо з королівського столу - "У високу склянку покладіть два жовтки і дві чайні ложки цукру. Поступово вливайте в стакан воду, помішуючи. Або зачекайте, поки раствоіться саме. І пийте на здоров'я! Смачно і корисно!". Так і бачу і інші рецепти прямо з королівської кухні - царські щі "хочеш їж, хочеш х..й полощи", котлета для кронпринца "Хлібна" та салат для принцеси дієтичний вітамінізований "Свіжість" з свіжоскошеного пирію.

А справа радянським громадянам пропонують самостійно виготовляти тушонку. В останні радянські роки погано стало і з нею - останні запаси доїли в Афганістані.

Настільна книга радянської убогості, де вчили готувати дефіцитні продукти

Все це було б смішно, коли не було б так сумно. Як бачите, "делікатесами" в книзі названі не якісь там рябчики, омари або устриці, а самі що ні на є банальні продукти - бутильована низькоякісне радянських "шампанське", шпроти, згущене молоко, лимонад і навіть тушонка. В останні роки совка навіть такі прості продукти були дефіцитом - який потрібно було шукати і стояти за ним в чергах.

І довело до такої убогості населення саме та сама радянська влада - яка була не в змозі щось з цим зробити, а лише відбивалася від голодуючого народу ось такими брошурами.

Такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.

Пробували в ті роки самі виготовляти дефіцитні продукти? Де взагалі брали дефіцит до новорічного столу?

Цікаво.

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Джерело:Facebook Максима Мировича
СРСР