"Доба на виживання": фото і моторошні подробиці про спалену дівчину у Запоріжжі

Дівчину, яку підпалив хлопець у Запоріжжі, звуть Анастасія Ковальова, їй всього 22 роки.

Наразі вона перебуває у важкому стані, у неї 90% опіків тіла. "Я зараз не хочу говорити. Насті лікарі дали добу на виживання", — сказала OBOZREVATEL мама постраждалої дівчини.

На місці події Instagram

Instagram

Зловмисника звуть Віктор Чайка, йому 28 років, він із Донецької області. Як розповіли знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

"Хоча ніхто не очікував, що може до такого дійти", — сказала нам одна з подруг.

Настя Instagram Анастасії Ковальової

Настя зі своїм хлопцем Instagram Анастасії Ковальової

Віктор Чайка Instagram

Судячи з Instagram дівчини, вона здавалася щасливою з цим хлопцем. Часто писала, що він її найкоханіша і найрідніша людина. І часто публікувала фотографії з ним.

Настя здавалася щасливою Instagram Анастасії Ковальової

Instagram Анастасії Ковальової

Instagram Анастасії Ковальової

Instagram Анастасії Ковальової

Зараз Насті потрібно багато крові для переливання, рідні звертаються до всіх по допомогу. Всіх, хто може допомогти, чекають у 5-й міській лікарні на вул. Перемоги, 80. Також їй потрібні медикаменти.

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