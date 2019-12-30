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30 грудня • оновлено в 07:43
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

Беркутня не матиме життя в "ЛДНР": валіть, с*ки!

1.5т

Справа не тільки у тому, що відпустили вбивць.

Беркутню. Які вже давно мали отримати вироки. А після вже обмін.

А у тому, що "особисте зобов’язання" - це чергова ознака того, що чесного суду у нас найближчі 5 років не буде.

Втім всіх полонених чекаємо вдома.

Обмін полонених українців на цих у*банів - це у даній ситуації, можливо, правильний крок.

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Але без вироку, це ...

Наші мають бути вдома.

А беркутня... Ну ви ж розумієте, що вони все одно життя не матимуть.

Бо Сирія та т.зв. "ЛДНР" їх приютять вже наступного місяця...

Валіть, с*ки!

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
Розстріли на Майдані Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
військовополонені Беркут
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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