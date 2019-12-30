Справа не тільки у тому, що відпустили вбивць.
Беркутню. Які вже давно мали отримати вироки. А після вже обмін.
А у тому, що "особисте зобов’язання" - це чергова ознака того, що чесного суду у нас найближчі 5 років не буде.
Втім всіх полонених чекаємо вдома.
Обмін полонених українців на цих у*банів - це у даній ситуації, можливо, правильний крок.
Але без вироку, це ...
Наші мають бути вдома.
А беркутня... Ну ви ж розумієте, що вони все одно життя не матимуть.
Бо Сирія та т.зв. "ЛДНР" їх приютять вже наступного місяця...
Валіть, с*ки!
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