"Наші котики": український фільм про Героїв ЗСУ підірвав росТБ

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через трейлер першої української комедії про війну на Донбасі.

Фрагмент стрічки під назвою "Котик з палаючими очима" показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, рупори Кремля навіть процитували виклад ідеї українського фільму з сайту Українського культурного фонду.

Російські пропагандисти Скріншот відео

"Художній фільм "Котик з палаючими очима" – це не просто ще один фільм, це художня терапія для українського суспільства. Створений на високому художньому та технічному рівні для широкої глядацької аудиторії, фільм в іронічній комедійній формі дозволить українцям позбутися від травм війни і побачити нові виміри героїзму, тому що, незважаючи на всі труднощі, український народ зупинив військову агресію набагато потужнішого і підступного ворога", – йдеться в описі нової картини.

Творчий експеримент українських кінематографістів не на жарт розлютив одіозного ведучого передачі Євгена Попова, і він вибухнув бурхливими обуреннями в прямому ефірі.

"Поки війну не припиняють, поки тільки кінокомедії про Донбас знімають. Я не знаю, як до цього ставитися! Це просто якийсь сором, вибачте!" – вигукнув путінський пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-коміксу "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину. Також в мультфільмі в кумедному форматі показуються злочини більшовиків проти України і боротьба патріотів проти них.

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