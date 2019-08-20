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"Наші котики": український фільм про Героїв ЗСУ підірвав росТБ

4.2т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через трейлер першої української комедії про війну на Донбасі.

Фрагмент стрічки під назвою "Котик з палаючими очима" показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, рупори Кремля навіть процитували виклад ідеї українського фільму з сайту Українського культурного фонду.

Російські пропагандисти

Російські пропагандисти

Скріншот відео

"Художній фільм "Котик з палаючими очима" – це не просто ще один фільм, це художня терапія для українського суспільства. Створений на високому художньому та технічному рівні для широкої глядацької аудиторії, фільм в іронічній комедійній формі дозволить українцям позбутися від травм війни і побачити нові виміри героїзму, тому що, незважаючи на всі труднощі, український народ зупинив військову агресію набагато потужнішого і підступного ворога", – йдеться в описі нової картини.

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Творчий експеримент українських кінематографістів не на жарт розлютив одіозного ведучого передачі Євгена Попова, і він вибухнув бурхливими обуреннями в прямому ефірі.

"Поки війну не припиняють, поки тільки кінокомедії про Донбас знімають. Я не знаю, як до цього ставитися! Це просто якийсь сором, вибачте!" – вигукнув путінський пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-коміксу "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину. Також в мультфільмі в кумедному форматі показуються злочини більшовиків проти України і боротьба патріотів проти них.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
У вас страна горит, тонет, взрывается, облучается, а вы за Украину переживаете. (Далее цитата лаврова про дыбилов.)
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Ну а что, Крым и Донбасс прое...и - весело.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Да всем насрать ! )))
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