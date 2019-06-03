"Їдять практично все": Україну атакувала голодна гусінь

Цього року в Україні зафіксовано несподіваний сплеск чисельності сонцевика будякового (Vanessa cardui) – денних метеликів з сімейства Nymphalidae.

Зараз вчені перевіряють дані про те, що на півдні України гусінь цього виду масово перейшла на посіви соняшників і сої. Про це в ефірі ObozTV повідомив член-кореспондент Національної академії наук, завідувач відділом ентомології Інституту зоології НАН України Валерій Корнєєв.

Корнєєв розповів, що солнцевики будякові мігрують, тобто на зиму відлітають на південь – як перелітні птахи.

У січні 2019 року сплеск чисельності цього виду було зафіксовано в Ізраїлі і Туреччині, в травні – на півдні України, зокрема, в Херсонській і Миколаївській області.

"Гусінь сонцевика будякового харчується переважно усілякими бур'янами, будяками і близькими до них видами. Однак чисельність була настільки великою і гусениці були настільки голодними, що, за деякими чутками – у нас поки немає достовірних наукових даних – на півдні вони перейшли на посіви соняшників і нібито навіть намагалися їсти сою", – зазначив ентомолог.

"Ми зараз перевіряємо ці дані. Але ймовірно, це нормальна ситуація з таким масовим розмноженням. Голодні тварини намагаються їсти практично все", – звернув він увагу.

Погризені гусінню листя facebook.com/valery.korneyev

За словами Корнєєва, інформації про збитки в сільському господарстві через нашестя сонцевиків до них поки не надходило. Однак багато в чому саме аграрії винні в масовому поширенні метеликів.

"Головна проблема – що у нас монокультури на півдні. Вони виснажують грунти і порушують екосистеми. І у нас немає багатьох природних ворогів, які могли би обмежувати чисельність таких видів", – наголосив професор.

Втім, на його думку, подібне нашестя навряд чи стане регулярним явищем.

"Як правило, через голод і хвороби чисельність таких видів швидко йде на спад. Ймовірно, наступного року сплеску не буде. Що вони з'їдять в цьому році – ми не знаємо", – констатував український вчений.

Vanessa cardui facebook.com/valery.korneyev

Раніше OBOZREVATEL писав, що рівно рік тому, на початку червня 2018 року, в Києві зафіксували нашестя метеликів іншого виду – Ванесси чорно-рудої (Nymphalis xanthomelas).

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