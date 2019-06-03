ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Їдять практично все": Україну атакувала голодна гусінь

638Читати матеріал російською

Цього року в Україні зафіксовано несподіваний сплеск чисельності сонцевика будякового (Vanessa cardui) – денних метеликів з сімейства Nymphalidae.

Зараз вчені перевіряють дані про те, що на півдні України гусінь цього виду масово перейшла на посіви соняшників і сої. Про це в ефірі ObozTV повідомив член-кореспондент Національної академії наук, завідувач відділом ентомології Інституту зоології НАН України Валерій Корнєєв.

Корнєєв розповів, що солнцевики будякові мігрують, тобто на зиму відлітають на південь – як перелітні птахи.

У січні 2019 року сплеск чисельності цього виду було зафіксовано в Ізраїлі і Туреччині, в травні – на півдні України, зокрема, в Херсонській і Миколаївській області.

Новини
Аномальні погодні явища в Україні: еколог розповіла до чого готуватись

"Гусінь сонцевика будякового харчується переважно усілякими бур'янами, будяками і близькими до них видами. Однак чисельність була настільки великою і гусениці були настільки голодними, що, за деякими чутками – у нас поки немає достовірних наукових даних – на півдні вони перейшли на посіви соняшників і нібито навіть намагалися їсти сою", – зазначив ентомолог.

"Ми зараз перевіряємо ці дані. Але ймовірно, це нормальна ситуація з таким масовим розмноженням. Голодні тварини намагаються їсти практично все", – звернув він увагу.

Погризені гусінню листя

Погризені гусінню листя

facebook.com/valery.korneyev

За словами Корнєєва, інформації про збитки в сільському господарстві через нашестя сонцевиків до них поки не надходило. Однак багато в чому саме аграрії винні в масовому поширенні метеликів.

"Головна проблема – що у нас монокультури на півдні. Вони виснажують грунти і порушують екосистеми. І у нас немає багатьох природних ворогів, які могли би обмежувати чисельність таких видів", – наголосив професор.

Новини
Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

Втім, на його думку, подібне нашестя навряд чи стане регулярним явищем.

"Як правило, через голод і хвороби чисельність таких видів швидко йде на спад. Ймовірно, наступного року сплеску не буде. Що вони з'їдять в цьому році – ми не знаємо", – констатував український вчений.

Vanessa cardui

Vanessa cardui

facebook.com/valery.korneyev

Раніше OBOZREVATEL писав, що рівно рік тому, на початку червня 2018 року, в Києві зафіксували нашестя метеликів іншого виду – Ванесси чорно-рудої (Nymphalis xanthomelas).

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
 Валерій Корнєєв
Місце
Україна
Теги
комахитвариниАкадемія наук Українисільське господарство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки