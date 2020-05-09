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9 травня • оновлено в 19:39
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Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

11.8т
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Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо похвалився тим, що 9 травня "його команда" в окупованому Донецьку вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

На своїй сторінці в Facebook відомий шоумен привітав українців з історичним днем, опублікувавши фото покладання квітів.

"Такий день... У Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам'ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем перемоги, земляки! З Днем перемоги, українці!" – написав Сивохо.

При цьому він не пояснив, як представники "його команди" опинилися в підконтрольному російським окупантам Донецьку.

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото

facebook.com/sivokho

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
День Перемоги
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна Донецьк
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Звон Владимир
Звон Владимир
Как говорят у нас в Одессе: я дико сомневаюсь, что это не фейк. Во всяком случае явных подтверждений тому со светлым ликом автора на этих фото я не нашел.
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Уважуха! Сказал, потому что не ссыкло, и болт забил на бан дер овцев!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фу!
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