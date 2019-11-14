Наркоманів можна розпізнати за відбитками пальців: як це зробити

Вчені з британського Університету Суррея розробили методику виявлення наркоманів за відбитками їх пальців.

Як пише The Journal of Analytical Toxicology, вона дозволяє визначити, чи вживає людина наркотики.

Вчені пояснили, що мікроскопічні сліди наркотиків залишаються на шкірі навіть після того, як людина ретельно вимиє руки. Ці молекули потрапляють на відбиток пальця разом з чорнилом в процесі дактилоскопії, і за допомогою хімічного аналізу їх можна розпізнати.

Вчені навчилися обчислювати наркоманів за відбитками пальців Global Look Press

Новини Отпечаток пальца помог сделать научное открытие

Дослідники перевірили нову технологію в реабілітаційних центрах для наркозалежних. Пацієнти, які приймали наркотики, пройшли дактилоскопію, і у всіх на відбитках виявили відповідні молекулярні сліди.

У той же час вони відзначили, що наркотики можуть виявитися на руках не тільки після їх вживання: під підозру може потрапити і людина, яка потиснула руку наркоману або просто тримала героїн або кокаїн в руках.

Як писав OBOZREVATEL, учені з Європейського космічного агентства (ESA) в Швеції в рамках проекту Perwaves хочуть за допомогою дискретного горіння отримати новий тип палива з металевого порошку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся