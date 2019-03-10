"Напружують!" В'ятрович різко висловився про російськомовних націоналістів

Директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що його напружують націоналісти, які говорять російською мовою.

Своєю думкою у зв'язку з останніми подіями він поділився на сторінці в Facebook.

"Спокійно ставлюся до російськомовних українців. Але мене напружують російськомовні націоналісти, бо переважна їх більшість – не українські", – підкреслив він.

Володимир В'ятрович Апостроф

На переконання В'ятровича, українці можуть сповідувати різні ідеології, але є головна відмінність.

"Особливість українського націоналізму в тому, що він не можливий без української мови. Без неї він перестає бути українським", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.

У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!