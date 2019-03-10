"Напружують!" В'ятрович різко висловився про російськомовних націоналістів

Директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що його напружують націоналісти, які говорять російською мовою.
Своєю думкою у зв'язку з останніми подіями він поділився на сторінці в Facebook.
"Спокійно ставлюся до російськомовних українців. Але мене напружують російськомовні націоналісти, бо переважна їх більшість – не українські", – підкреслив він.
Володимир В'ятрович
Апостроф
На переконання В'ятровича, українці можуть сповідувати різні ідеології, але є головна відмінність.
"Особливість українського націоналізму в тому, що він не можливий без української мови. Без неї він перестає бути українським", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.
У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.
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