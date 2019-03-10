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"Напружують!" В'ятрович різко висловився про російськомовних націоналістів

6.7тЧитати матеріал російською

Директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що його напружують націоналісти, які говорять російською мовою.

Своєю думкою у зв'язку з останніми подіями він поділився на сторінці в Facebook.

"Спокійно ставлюся до російськомовних українців. Але мене напружують російськомовні націоналісти, бо переважна їх більшість – не українські", – підкреслив він.

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"Були як ми, але стали Героями": В'ятрович звернувся з потужним посланням до українців

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

Апостроф

На переконання В'ятровича, українці можуть сповідувати різні ідеології, але є головна відмінність.

"Особливість українського націоналізму в тому, що він не можливий без української мови. Без неї він перестає бути українським", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.

У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

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Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
НацкорпусІнститут національної пам'яті
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Мова грязных рагулей, Хуже хрюканья свиней ! Как откроет рот какло, сразу сыпется говно !
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Пан Білецький йде шляхом Хмельницького,Скоропадського? Приклад М.Гоголя,який хотів "на старе древо Руси(України)"привити "молодий привой" московии,щоб мати велику цивілізацію? Вас нічого не вчить?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты запутались)))
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Д Алексей
Д Алексей
Михайлов Александр, российские нацыки фашики во главе хуйла путаются с 2014 года
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