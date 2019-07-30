"Напоретеся на свій же кілок!" Ніцой жорстко звернулася до Зеленського через мову

Українська письменниця Лариса Ніцой обурилася через підвищену увагу президента України Володимира Зеленського та його оточення до створення умов для розвитку російської мови.

Вона застерегла главу держави від таких необачних кроків і нагадала про долю експрезидента-втікача Віктора Януковича. Гнівну промову на захист української мови вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Зе-команда неодноразово говорила, що популяризувати мову треба пряником, а не батогом, не заборонами. Прекрасно! Вперед! Однак зараз я бачу пряник тільки для язика. Не встигли прийти до влади, нічого не зробили з обіцяного (корупція, промисловість, економіка, старі схеми) – суцільні язикові заяви. Язику те, язику се", – обурюється Ніцой.

Лариса Ніцой "РБК-Україна"

Зокрема, її розсердили заяви оточення Зеленського про необхідність надання особливих преференцій російській мові в східних регіонах України і про плани створити міжнародний російськомовний телеканал.

"Так де ж ваш пряник для мови? Зе, повторюю ще раз. Ви зараз в ейфорії. Сліпі й глухі. Так ось слухайте. Не повторюйте помилку Януковича. Напоретеся на свій же кілок", – загрозливо резюмувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ніцой обурила заява представника команди президента Володимира Зеленського, дипломата Богдана Яременка, про те, що в ЄС нібито можуть зобов'язати Україну визнати російську регіональною мовою. Вона зазначила, що Україна не повинна ні під кого прогинатися і зобов'язана твердо стояти на позиціях захисту своєї державної мови.

Нагадаємо, в червні голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розмовляти українською мовою в прямому ефірі. Політик заявив, що перейде на неї, коли стане депутатом Верховної Ради України.

Пізніше Разумков виправдався за свою фразу про винесення питання української мови "за дужки" до моменту закінчення війни, заявивши, що нібито говорив про відстрочку мовного питання в державі до закінчення виборів, а не бойових дій. Своєю нечіткою позицією він розлютив Ніцой, яка обізвала його "слизьким типом".

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